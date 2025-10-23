Кондиционер PortaSplit от Midea назван журналом TIME одним из лучших изобретений 2025 года

БЕРЛИН, 23 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- PortaSplit от Midea был назван журналом TIME одним из «Лучших изобретений 2025 года» (Best Inventions of 2025). Таким образом отмечаются продукты, которые меняют мир. Компания Midea впервые удостаивается подобной престижной номинации.

PortaSplit переопределяет опыт кондиционирования воздуха в жилых помещениях, делая возможным устанавливать кондиционеры без инструментов, предлагая простой и вместе с тем доступный комфорт, идеально совместимый с большинством типов европейских окон.

Возможность наслаждаться прохладой от сплит-системы, но не зависеть от профессионального монтажа, была долгожданной инновацией для многих конечных пользователей, поскольку они либо не могли позволить себе сплит-систему кондиционирования воздуха, либо им не разрешали ее устанавливать. Многие европейцы во время все более жаркого лета спасались с помощью портативных кондиционеров, однако PortaSplit по сравнению с другими кондиционерами является более мощным, эффективным и тихим, решая предыдущие болевые точки в этом сегменте.

PortaSplit также является очень эффективным воздушным тепловым насосом, а это означает, что конечные пользователи могут использовать новый продукт Midea в качестве очень экономичной альтернативы для основного отопления вместо ископаемого топлива или электрических нагревательных устройств. Именно из-за этой дополнительной функции PortaSplit называют первым тепловым DIY-насосом на рынке.

После очень успешного запуска в Германии и продаж на протяжении двух лет подряд, PortaSplit был представлен на других европейских рынках, включая Францию, Италию, Венгрию, а также Северную Европу и страны Балтии. Внедрение будет продолжаться по всей Европе, в результате чего это решение будет доступно большему количеству домохозяйств, а его присутствие на рынке будет расти.

PortaSplit является результатом тщательного изучения местного рынка, в том числе посещений на дому и проведения опросов, что привело к быстрому итеративному прототипированию. Сочетая немецкий инжиниринг Штутгартского центра исследований и разработок Midea с итальянским дизайном от Milan Design Center, PortaSplit является ярким примером стратегии Midea «местный для местного» (local for local).

То, что сплит-система названа одним из «Лучших изобретений 2025 года», доказывает, что Midea находится на правильном пути, уделяя особое внимание местным исследованиям и разработкам, а также многим другим инновациям из Европы.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2802613/image_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2802614/image_2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2802615/image_3.jpg