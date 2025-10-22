De PortaSplit airconditioner van Midea is met succes genomineerd als een van de "Best Inventions of 2025" in TIME magazine.

BERLIJN, 23 oktober 2025 /PRNewswire/ -- De PortaSplit van Midea is uitgeroepen tot een van TIME's "Best Inventions of 2025" — een eerbetoon aan producten die de wereld veranderen. Dit is de eerste keer dat Midea deze prestigieuze eer ontvangt.

PortaSplit herdefinieert de ervaring van airconditioning in woningen dankzij installatie zonder gereedschap, het biedt eenvoudig en toegankelijk comfort en is perfect compatibel met de meeste Europese raamtypen.

Kunnen genieten van de koelprestaties van een split airconditioner, maar niet afhankelijk zijn van een professionele installateur, was voor veel eindgebruikers een welkome innovatie, omdat ze zich een split airconditioner niet konden veroorloven of niet mochten kopen. Veel Europeanen zochten tijdens de steeds heter wordende zomers verlichting met draagbare airconditioners, maar in vergelijking daarmee is PortaSplit krachtiger, efficiënter en geluidsarmer, waardoor eerdere pijnpunten in deze categorie zijn opgelost.

Verder is PortaSplit ook een zeer efficiënte lucht-lucht warmtepomp, wat betekent dat eindgebruikers het nieuwe product van Midea gebruiken als een zeer kostenefficiënt alternatief voor hun primaire verwarming in plaats van fossiele brandstoffen of elektrische verwarmingsapparaten. Daarom wordt de PortaSplit ook wel de eerste doe-het-zelf-warmtepomp op de markt genoemd.

Na een zeer succesvolle lancering in Duitsland, waar het twee zomers op rij uitverkocht was, werd PortaSplit op andere Europese markten geïntroduceerd, waaronder Frankrijk, Italië, Hongarije, Noord-Europa en de Baltische staten. De uitrol zal in heel Europa doorgaan, zodat deze oplossing in meer huishoudens kan worden ingezet en de aanwezigheid op de markt verder wordt uitgebreid.

PortaSplit is het resultaat van diepgaand lokaal onderzoek, inclusief bezoeken bij de mensen thuis en enquêtes, wat leidde tot snelle iteratieve prototypering. De PortaSplit combineert Duitse techniek van Midea's R&D-centrum in Stuttgart met Italiaans design van het Design Center in Milaan en vormt een uitstekend voorbeeld van Midea's "local for local"-strategie.

De titel als een van de "Best Inventions of 2025" bewijst dat Midea op de goede weg is met haar sterke focus op lokaal onderzoek en ontwikkeling, met nog veel meer innovaties uit Europa in de pijplijn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802613/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802614/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802615/image_3.jpg