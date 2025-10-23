Le climatiseur PortaSplit de Midea a été désigné comme l'une des « meilleures inventions de 2025 » par le magazine TIME.

BERLIN, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le PortaSplit de Midea a été désigné comme l'une des « meilleures inventions de 2025 » par le magazine TIME, qui a mis en lumière les produits qui changent le monde. C'est la première fois que Midea reçoit cette prestigieuse distinction.

PortaSplit redéfinit l'expérience de la climatisation résidentielle grâce à son installation sans outil, offrant un confort à la fois simple et accessible, parfaitement compatible avec la plupart des types de fenêtres européennes.

Le fait de pouvoir bénéficier des performances de refroidissement d'un climatiseur split sans faire appel à un installateur professionnel a été une innovation très appréciée de nombreux utilisateurs qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un système de climatisation split ou qui n'étaient pas autorisés à le faire. De nombreux Européens ont cherché à passer les étés de plus en plus chauds sous la fraîcheur de leurs climatiseurs mobiles, mais en comparaison, le PortaSplit est plus puissant, plus efficace et plus silencieux, ce qui résout les problèmes rencontrés jusqu'à présent dans cette catégorie.

PortaSplit est également une pompe à chaleur air-air très efficace, le nouveau produit de Midea pouvant être utilisé comme une alternative très rentable pour le chauffage principal en lieu et place des combustibles fossiles ou des appareils de chauffage électriques. Cette caractéristique supplémentaire explique pourquoi PortaSplit est considéré comme la première pompe à chaleur à monter soi-même sur le marché.

Après un lancement très réussi en Allemagne, où il a été vendu deux étés de suite, PortaSplit a été introduit sur d'autres marchés européens, dont la France, l'Italie, la Hongrie, ainsi que l'Europe du Nord et les États baltes. Le déploiement se poursuivra dans toute l'Europe, ce qui permettra d'offrir cette solution à un plus grand nombre de ménages et d'étendre sa présence sur le marché.

PortaSplit est le résultat d'une recherche locale approfondie, comprenant des visites à domicile et des enquêtes, qui a conduit à un prototypage itératif rapide. Combinant l'ingénierie allemande du centre de R&D de Midea à Stuttgart et le design italien du centre de design de Milan, PortaSplit est un excellent exemple de stratégie de « production locale pour une demande locale » de Midea.

Le fait d'avoir été désigné comme l'une des « meilleures inventions de 2025 » prouve que Midea est sur la bonne voie en mettant l'accent sur la recherche et le développement au niveau local, de nombreuses autres innovations européennes étant en préparation.

