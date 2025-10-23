Magazyn TIME wyróżnił klimatyzator PortaSplit firmy Midea jako jeden z „Najlepszych wynalazków 2025 roku".

BERLIN, 22 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Produkt PortaSplit firmy Midea został uznany przez magazyn TIME za jeden z „Najlepszych wynalazków 2025 roku" - wyróżnienie przyznawane produktom, które zmieniają świat. To pierwsze tak prestiżowe wyróżnienie dla firmy Midea.

PortaSplit na nowo definiuje doświadczenia związane z klimatyzacją mieszkaniową dzięki instalacji bez użycia narzędzi, oferując komfort, który jest zarówno prosty, jak i dostępny, doskonale kompatybilny z większością europejskich typów okien.

Możliwość korzystania z wydajności chłodzenia klimatyzatora typu split bez konieczności zatrudniania profesjonalnego instalatora była istotną innowacją dla wielu użytkowników końcowych, którzy nie mogli sobie pozwolić na zakup systemu klimatyzacji typu split lub nie mieli na to pozwolenia. Wielu Europejczyków próbowało znaleźć ulgę podczas coraz cieplejszych lat za pomocą przenośnych klimatyzatorów, ale w porównaniu z nimi PortaSplit jest bardziej wydajny, efektywny i cichszy, co rozwiązuje dotychczasowe problemy w tej kategorii.

PortaSplit to również bardzo wydajna pompa ciepła typu powietrze-powietrze, co oznacza, że użytkownicy końcowi wykorzystują nowy produkt firmy Midea jako bardzo ekonomiczną alternatywę dla podstawowego ogrzewania zamiast paliw kopalnych lub elektrycznych urządzeń grzewczych. Ta dodatkowa funkcja sprawia, że model PortaSplit nazywany jest pierwszą pompą ciepła typu „zrób to sam" na rynku.

Po bardzo udanej premierze w Niemczech, gdzie wyprzedano cały nakład przez dwa lata z rzędu, model PortaSplit wprowadzono na inne rynki europejskie, w tym do Francji, Włoch, Węgier, a także do krajów północnej Europy i państw bałtyckich. Produkt zostanie wprowadzony na kolejne rynki europejskie, dzięki czemu rozwiązanie to trafi do większej liczby gospodarstw domowych i jeszcze bardziej zwiększy swoją obecność na rynku.

PortaSplit powstał w wyniku dogłębnych badań lokalnych, w tym wizyt domowych i ankiet, które doprowadziły do szybkiego tworzenia kolejnych prototypów. Dzięki połączeniu niemieckiej inżynierii z centrum badawczo-rozwojowego Midea w Stuttgarcie z włoskim wzornictwem z centrum projektowego w Mediolanie, PortaSplit stanowi doskonały przykład strategii Midea „lokalnie dla lokalnych".

Wyróżnienie jako jeden z „Najlepszych wynalazków 2025 roku" dowodzi, że Midea zmierza we właściwym kierunku, koncentrując się na lokalnych badaniach i rozwoju, a w przygotowaniu jest wiele innych innowacji z Europy.

