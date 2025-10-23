Klimatizácia Midea PortaSplit získava nomináciu časopisu TIME na jeden z „Najlepších vynálezov roku 2025".
BERLÍN, 23. október 2025 /PRNewswire/ – Časopis TIME označil zariadenie PortaSplit od spoločnosti Midea za jeden z „Najlepších vynálezov roku 2025" – rebríčka produktov, ktoré menia svet. Spoločnosť Midea získava toto prestížne ocenenie po prvýkrát.
PortaSplit prináša inovatívny zážitok z klimatizácie v domácnostiach vďaka inštalácii bez použitia náradia a pohodliu, ktoré je jednoduché, dostupné a dokonale kompatibilné s väčšinou európskych typov okien.
Možnosť využívať chladiaci výkon splitovej klimatizácie bez nutnosti spoliehať sa na profesionálneho inštalačného pracovníka bola pre mnohých koncových používateľov vítanou inováciou, pretože si buď nemohli dovoliť splitovú klimatizáciu, alebo im to nebolo dovolené. Mnoho Európanov hľadalo úľavu počas čoraz horúcejších liet v prenosných klimatizáciách, ale v porovnaní s nimi je systém PortaSplit výkonnejší, efektívnejší a tichší, čím rieši predchádzajúce problémy v tejto kategórii.
PortaSplit slúži zároveň ako veľmi účinné tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, čo znamená, že koncoví užívatelia môžu využívať nový produkt Midea ako nákladovo veľmi efektívnu alternatívu pre primárne vykurovanie namiesto fosílnych palív či elektrických vykurovacích zariadení. Vďaka tejto dodatočnej funkcii sa PortaSplit označuje ako prvé svojpomocné tepelné čerpadlo na trhu.
Po veľmi úspešnom uvedení na trh v Nemecku, kde sa produkt vypredal dve letá po sebe, bol PortaSplit uvedený na ďalšie európske trhy vrátane Francúzska, Talianska, Maďarska, ako aj do severnej Európy a pobaltských štátov. Postupne sa bude zavádzať po celej Európe, čím sa riešenie dostane do väčšieho počtu domácností a ďalej sa rozšíri jeho prítomnosť na trhu.
PortaSplit je výsledkom hĺbkového lokálneho výskumu vrátane návštev domov a ankiet, čo viedlo k rýchlemu iteratívnemu vývoju prototypov. Model PortaSplit, ktorý kombinuje nemecké inžinierstvo zo stuttgartského výskumného a vývojového centra spoločnosti Midea s talianskym dizajnom z milánskeho centra dizajnu, je ukážkovým príkladom stratégie spoločnosti Midea „lokálne pre lokálne".
Menovanie za jeden z „Najlepších vynálezov roku 2025" dokazuje, že spoločnosť Midea je na správnej ceste so silným zameraním na lokálny výskum a vývoj a pripravuje mnoho ďalších európskych inovácií.
