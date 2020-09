Dlaczego Chiny nie zapomniały o wojnie z Japonią

W czwartek (3 września) prezydent Chin Xi Jinping, wspólnie z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (CPC) oraz przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej (CMC), udał się do muzeum na przedmieściach Pekinu, aby upamiętnić rocznicę.

Po minucie ciszy upamiętniającej poległych bohaterów Xi wraz z innymi przywódcami Komitetu Centralnego złożył wieńce pod pomnikiem męczenników.

Tego dnia prezydent przemawiał również na sympozjum z udziałem weteranów, którzy przeżyli wojnę. Xi wychwalał wielkiego ducha narodu chińskiego, podkreślając patriotyzm i heroizm w dążeniu do wielkiego renesansu narodu chińskiego .

Podkreślił, że zjednoczony naród chiński pełen ducha patriotyzmu oraz heroizmu walczył i wygrał wojnę, co dziś jest nieocenionym przykładem oraz motywacją dla Chińczyków do pokonywania wszelkich trudności i przeszkód, jak również dążenia do odrodzenia całego narodu.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że już i tak napięte stosunki między Chinami a USA zaczęły gwałtownie się pogarszać.

Pomimo szybkiego i skutecznego opanowania epidemii w Chinach Stany Zjednoczone nieustannie atakowały Chiny w związku z podjętymi przez nie działaniami w walce z koronawirusem. W ostatnich miesiącach rząd USA również nasilił ataki na Komunistyczną Partię Chin (CPC), postrzegając ją jako „globalne zagrożenie oraz potencjalnego wroga".

Pod przywództwem Partii Chińczycy nie tylko wygrali wojnę z japońskim faszyzmem, ale również dokonali niezwykłych osiągnięć w rozwoju gospodarczym i społecznym, co Xi podkreślił na sympozjum.

Przeprowadzona reforma i otwarcie się państwa całkowicie odmieniło jego gospodarkę, przyspieszyło urbanizację i poprawiło standard życia. Chiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką światową po Stanach Zjednoczonych, a do końca 2020 roku zamierzają całkowicie zlikwidować ubóstwo w kraju.

Xi twierdzi, że naród chiński może się odrodzić, jeśli kraj będzie podążać za przywództwem Partii, a także ścieżką specyficznej dla Chin odmiany socjalizmu. Równie ważne jest podejście zorientowane na ludzi, a także pokojowy rozwój.

„Chińczycy nigdy nie zgodzą się na zniekształcenie historii Partii oraz stygmatyzowanie jej charakteru - powiedział Xi. - Nie zgodzą się również z nikim ani z żadną siłą, która próbuje zniekształcić i zmienić ścieżkę chińskiego socjalizmu oraz usiłuje zdezawuować i stygmatyzować wielkie osiągnięcia podjęte na tej ścieżce. Chińczycy nigdy nie zaakceptują podziału Partii oraz samego narodu".

Prezydent potępił również próby zastraszania i narzucania Chinom swojej woli, a także utrudnianie komunikacji Chińczyków z ludźmi w innych krajach.

Mało znane fakty dotyczące skali wojny w Chinach

Pamięć o wielkich cierpieniach i stratach, jakie przyniosła II wojna światowa, jest ważna, ale jednocześnie nie można zapominać o wojnie w Chinach, jej skali, konsekwencjach i spuściźnie.

Ludzie z całego kraju zostali uwikłani w Wojnę Narodu Chińskiego przeciwko Japońskiej Agresji (1931-1945).

Chiny były głównym polem walki z japońskim faszyzmem. Przed wojną na Pacyfiku (1941-1943) Japonia rozmieściła około 80-94 procent swoich żołnierzy w Chinach, a po 1941 roku nadal ponad 50 procent japońskich żołnierzy przebywało w Chinach.

W momencie kapitulacji Japonii w Chinach zostało rozmieszczonych łącznie 1,86 miliona japońskich żołnierzy, co stanowi prawie 52 procent całkowitej liczby żołnierzy wysłanych za granicę.

Podczas wojny w Chinach zginęło ponad 1,5 miliona japońskich żołnierzy oraz 35 milionów chińskich żołnierzy i cywilów, co stanowiło prawie 8 procent całej populacji Chin w 1928 roku.

Według obliczeń Chin kraj poniósł ponad 100 miliardów USD bezpośrednich strat ekonomicznych i 500 miliardów USD pośrednich strat gospodarczych (według cen z 1937 roku).

Okazja do refleksji

Na przestrzeni ostatnich dekad stosunki Chin z Japonią przeżywały wzloty i upadki.

Podczas czerwcowego spotkania w Osace przywódcy obu krajów zawarli 10-punktowy konsensus w sprawie wspólnego, obustronnego promowania zdrowych relacji pomiędzy Japonią i Chinami. Xi zgodził się również złożyć oficjalną wizytę w Japonii, którą niestety przerwała pandemia COVID-19, otwierając nowy rozdział w relacjach między tymi dwoma krajami.

„Chiny i Japonia są bliskimi sąsiadami, a długoterminowe pokojowe stosunki przynoszą korzyści ludziom z obu krajów, a także stabilność dla Azji i świata" - stwierdził Xi w swoim przemówieniu na temat wojny.

„Odpowiednia refleksja nad japońskim faszyzmem oraz jego agresją i inwazją na Chiny jest ważnym politycznym fundamentem, który powinien służyć ugruntowaniu i rozwoju stosunków chińsko-japońskich - dodał Xi. - Powinniśmy wyciągnąć wnioski, przypomnieć sobie historię i zastanowić się nad nią oraz nad tym, jak ważny jest pokój i przyjaźń między dwoma krajami".

