Pourquoi la Chine n'a pas oublié la guerre contre l'agression japonaise

Plus tôt jeudi 3 septembre, le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale (CMC), s'est rendu dans un musée de la banlieue de Pékin afin de commémorer cet anniversaire.

Après une minute de silence en souvenir des héros tombés au combat, Xi, ainsi que d'autres dirigeants du Comité central du PCC, a déposé des couronnes pour les martyrs.

S'exprimant lors d'un symposium plus tard dans la journée en présence d'anciens combattants qui ont survécu à la guerre, Xi a salué le grand esprit de la nation chinoise, soulignant le patriotisme et l'héroïsme dans l'effort pour réaliser le rajeunissement national de la Chine.

Il a déclaré que la nation chinoise dans son ensemble a combattu et gagné la guerre en faisant preuve d'un grand esprit de patriotisme et d'héroïsme, qui est inestimable aujourd'hui et peut motiver le peuple chinois à surmonter toutes les difficultés et les obstacles, ainsi que s'efforcer à réaliser le rajeunissement national.

La pandémie de COVID-19 a placé les relations sino-américaines déjà tendues dans une spirale infernale rapide.

Malgré un contrôle rapide et efficace de l'épidémie en Chine, les États-Unis ont constamment attaqué la Chine pour sa gestion du coronavirus. Ces derniers mois, le gouvernement américain a également intensifié ses attaques contre le PCC, le qualifiant de « menace et d'ennemi pour le monde ».

Xi a souligné durant le symposium que, sous la direction du PCC, le peuple chinois a non seulement gagné la guerre contre le fascisme japonais, mais a également accompli des réalisations remarquables en matière de développements économiques et sociaux depuis lors.

La réforme et l'ouverture de la Chine ont complètement remanié son économie, urbanisé la société et amélioré son niveau de vie. La Chine est maintenant la deuxième puissance économique mondiale après les États-Unis et, d'ici la fin de 2020, elle tirera l'ensemble de son peuple hors de la pauvreté.

Afin de parvenir au rajeunissement national de la Chine, Xi a déclaré que le pays doit s'en tenir à la direction du PCC, la voie du socialisme avec des caractéristiques chinoises, l'approche centrée sur le peuple ainsi que le développement pacifique.

« Le peuple chinois ne sera jamais d'accord avec quiconque ou avec une puissance quelle qu'elle soit qui tente de déformer l'histoire du PCC et de stigmatiser la nature du PCC », a déclaré Xi.

« Le peuple chinois ne sera jamais d'accord avec quiconque ou avec une puissance quelle qu'elle soit qui tente de déformer et détourner la voie du socialisme avec des caractéristiques chinoises et de tenter de nier et de stigmatiser la grande réalisation que nous avons entamée. Le peuple chinois ne sera jamais d'accord avec quiconque ou avec une puissance quelle qu'elle soit qui tente de diviser le PCC et le peuple chinois. »

Il a également rejeté les tentatives d'intimider et d'imposer leur volonté à la Chine ainsi que d'entraver la communication du peuple chinois avec les peuples d'autres pays.

Faits peu connus concernant l'ampleur de la guerre en Chine

Il est important de se rappeler de la souffrance et des pertes de la Seconde Guerre mondiale, mais il ne faut pas oublier l'étendue de la guerre en Chine, ses conséquences et son héritage.

Des gens de tout le pays se sont retrouvés impliqués dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise (1931-1945).

La Chine était le principal champ de bataille contre le fascisme japonais. Avant la guerre du Pacifique (1941-1943), le Japon a déployé entre 80 et 94 pour cent de ses troupes en Chine et, après 1941, le Japon a maintenu plus de 50 pour cent de ses soldats en Chine.

Lorsque le Japon s'est rendu, un total de 1,86 million de soldats japonais a été déployé en Chine, ce qui représente près de 52 pour cent du nombre total de combattants envoyés à l'étranger.

Pendant la guerre, plus de 1,5 million de soldats japonais sont morts en Chine, tandis que plus de 35 millions de militaires et de civils chinois sont morts pendant la guerre, soit près de 8 pour cent de la population totale de la Chine en 1928.

La Chine dit avoir subi plus de 100 milliards de dollars américains de pertes économiques directes et 500 milliards de dollars américains de pertes économiques indirectes (au prix de 1937).

Le temps de la réflexion

Au cours des dernières décennies, les relations entre la Chine et le Japon ont connu des hauts et des bas.

Lors de la réunion d'Osaka en juin dernier, les dirigeants des deux pays sont parvenus à un consensus en 10 points pour promouvoir conjointement un développement sain des relations bilatérales. Xi a également accepté en principe de rendre une visite d'État au Japon, qui a été interrompue par la COVID-19, tournant ainsi une nouvelle page sur les liens entre les deux pays.

Réfléchissant sur la guerre, Xi a déclaré que la Chine et le Japon étant des voisins proches, une relation pacifique à long terme profitera aux peuples des deux pays, ainsi qu'à la stabilité de l'Asie et du monde.

Réfléchir de façon adéquate sur le fascisme japonais, son agression et son invasion de la Chine est un fondement politique important de l'établissement et de la croissance des relations sino-japonaises, a déclaré Xi.

Nous devrions profiter de l'occasion pour nous souvenir et réfléchir à l'histoire alors que nous chérissons la paix et l'amitié entre nos deux pays, a-t-il dit.

Article original :

https://news.cgtn.com/news/2020-09-03/Xi-delivers-speech-at-symposium-to-mark-WWII-victory-anniversary-Tud3lrn8Y0/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=e48L1K4Kgf0

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=GEAO3ONZLJY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248744/infographic_one.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248745/infographic_two.jpg

SOURCE CGTN