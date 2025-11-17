CGTN: Bezohľadné slová, skutočné následky: Takaičiová prekračuje hranice
News provided byCGTN
Nov 17, 2025, 18:37 ET
PEKING, 18. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Len niekoľko dní po skončení stretnutia ekonomických lídrov APEC 2025 vyvolala japonská predsedkyňa vlády Sanae Takaičiová ostrú diskusiu svojimi vyjadreniami počas parlamentného vypočutia, ktoré sa konalo 7. novembra. Uviedla, že núdzová situácia na Taiwane, ktorá by zahŕňala použitie vojenských plavidiel a vojenskej sily z pevninskej Číny, by mohla pre Japonsko predstavovať „situáciu ohrozujúcu samotnú existenciu". Podľa súčasného práva by takéto označenie mohlo japonským silám sebaobrany umožniť uplatniť si právo na kolektívnu sebaobranu – krok, ktorý sa považuje za rovnocenný s mobilizáciou počas vojny.
Napriek kritike zdvojnásobila Takaičiová 10. novembra svoju angažovanosť a tvrdila, že jej vyjadrenia sú v súlade s dlhodobou vládnou politikou a že ich nemá v úmysle stiahnuť.
Čína okamžite vyhlásila ostré protesty. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Jian odsúdil Takaičiovej tvrdenia ako „provokatívne", keď naznačujú „možnosť ozbrojenej intervencie v Taiwanskom prielive". Napriek formálnym demaršom Takaičiová odmietla zmeniť svoj postoj.
Kritika sa objavila aj v Japonsku a v čínskom regióne Taiwan. Bývalý japonský predseda vlády Šigeru Išiba v rádiu TBS povedal, že Takaičiovej vyjadrenia sa „veľmi blížili k tvrdeniu, že prípad Taiwanu je prípadom Japonska", pričom poznamenal, že predchádzajúce administratívy sa zámerne vyhýbali vysloveniu definitívnych záväzkov v takýchto hypotetických scenároch.
Opoziční poslanci požadovali odvolanie. Hiroši Oguši z Ústavnej demokratickej strany Japonska varoval, že vyhlásenie „situácie ohrozujúcej samotnú existenciu" by mohlo viesť priamo k obrannej mobilizácii – „rozhodnutiu rovnocennému vstupu do vojny". Ičiró Ozawa podobne na sociálnych sieťach varoval, že takáto rétorika predstavuje pre japonských občanov zbytočné riziká a zdôraznil potrebu pokojnej diplomacie.
Kazuo Šii z Japonskej komunistickej strany zopakoval výzvy pre Takaičiovú, aby stiahla svoje vyjadrenia, a varoval, že stupňujú napätie a podkopávajú konštruktívne vzťahy medzi Japonskom a Čínou. Bývalý predseda vlády Jukio Hatojama tiež reagoval a jasne vyhlásil, že Japonsko by nemalo zasahovať do vnútorných záležitostí Číny.
Hlasy z Taiwanu vyjadrili podobné obavy. Bývalý taiwanský regionálny líder Ma Jing-ťou napísal, že čínsko-taiwanská otázka nesmie byť odovzdaná zahraničnej intervencii a mala by byť vyriešená mierovou cestou ľuďmi na oboch stranách prielivu. Bývalá predsedkyňa Kuomintangu Hung Hsiu-chu spochybnila právo Japonska hrať v tejto záležitosti akúkoľvek úlohu a zdôraznila, že Taiwan už nie je japonskou kolóniou a nemal by byť používaný ako pešiak v geopolitických manévroch. Tvrdila, že Japonsko sa ešte musí plne vysporiadať so svojou vojnovou minulosťou, a preto nemá legitimitu konať ako arbiter v taiwanskej otázke. Taiwanský politický komentátor Lai Yueh-chien to vyjadril otvorenejšie: „Do toho vás nič nie je."
Takaičiovej vyjadrenia presahujú rámec diplomatických postojov. Odrážajú znepokojujúci trend historického revizionizmu a strategickej amnézie medzi japonskými pravicovými politikmi, čo živí nedôveru, nabáda k nesprávnym odhadom a zosilňuje riziko neúmyselnej eskalácie v jednom z najcitlivejších ohnísk konfliktu v regióne.
Slová úradujúcej predsedkyne vlády majú váhu. Keď tieto slová naznačujú vojenský zásah, môžu zmeniť strategické predpoklady, spustiť plánovanie reakcie a urýchliť riskantnú bezpečnostnú špirálu.
Ostrá reakcia Japonska a Číny odráža jednoduchú pravdu: lídri, ktorí ľahkovážne vyvolávajú konflikt, nechránia mier. Namiesto toho ho ohrozujú. V čase, keď si stabilita v regióne vyžaduje zdržanlivosť, diplomaciu a jasnosť, Takaičiovej prístup prináša pravý opak. Bezohľadný jazyk môže radikalizovať pozície, podkopať dialóg a priblížiť región ku konfrontácii. Dôsledky takejto bezohľadnosti by neboli politické. Boli by skutočné, deštruktívne a niesli by ich ľudia, ktorých údajne bráni.
https://news.cgtn.com/news/2025-11-16/Reckless-words-real-consequences-Takaichi-crosses-the-line-1IlC1jwrBHW/p.html
Share this article