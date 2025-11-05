Dress for Success® Worldwide designa a Joanie Bily como CEO para promover la estrategia mundial y ampliar el impacto

La exitosa ejecutiva empresarial y promotora del adelanto de la mujer impulsará la próxima etapa de crecimiento de la organización y desarrollo de la fuerza laboral a nivel mundial.

NUEVA YORK, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success Worldwide, el principal recurso de apoyo a la mujer en el centro de trabajo a nivel mundial, anunció hoy la designación de Joanie Bily como su nueva directora ejecutiva.

Bily se ha desempeñado como CEO interina y asesora estratégica desde junio de 2025 y le aporta a la organización décadas de experiencia como ejecutiva en los ámbitos de dirección empresarial, estrategia y desarrollo de la fuerza laboral. En su nueva función, dirigirá las operaciones a nivel mundial, la red global y las iniciativas estratégicas de la organización a medida que Dress for Success avanza hacia su objetivo principal y más amplio de brindar apoyo a dos millones de mujeres en todo el mundo.

"El liderazgo de Joanie ya ha generado un enfoque, energía y unidad renovados en nuestra organización", expresó Erica Frontiero, presidenta de la Junta de Directores de Dress for Success Worldwide. "Ella inspira a nuestra comunidad mundial a pensar de manera audaz sobre el futuro y coloca a Dress for Success en una posición ideal para generar un impacto mucho mayor a nivel mundial. Su experiencia en el ámbito de la contratación y su pasión por la promoción de la independencia económica de la mujer la convierten en la líder perfecta para este próximo capítulo".

"Es un honor y un privilegio dirigir Dress for Success y continuar la increíble labor de empoderar a las mujeres para que alcancen todo su potencial", declaró Joanie Bily, directora ejecutiva de Dress for Success Worldwide. "Nuestra red mundial, socios y colaboradores transforman vidas todos los días. Juntos, ampliaremos nuestro alcance, consolidaremos nuestra comunidad y crearemos vías duraderas para que las mujeres prosperen tanto en el trabajo como en la vida".

Como autoridad respetada en las dinámicas del mercado laboral y estrategias de la fuerza de trabajo, Bily es una activa conferencista destacada y colaboradora en los medios de comunicación. Su experiencia ha sido resaltada en Fox Business, CNBC, CNN, MSNBC y PBS, y en publicaciones como The Wall Street Journal, Forbes, Newsweek y U.S. News & World Report.

Ella es la autora de Dive in D.E.E.P.: Strategies to Advance Your Career, Find Balance, and Live Your Best Life (2023), y colaboradora de Together We Rise y la próxima publicación Rising with Courage, colecciones que resaltan historias y perspectivas de mujeres lideresas.

Acerca de Dress for Success Worldwide:

Dress for Success Worldwide es el principal recurso para el avance de la mujer en los centros de trabajo a nivel mundial. Nuestro propósito es empoderar a las mujeres para que alcancen la movilidad económica al proporcionarles una red de apoyo global, vestimenta laboral y herramientas de desarrollo para el éxito. Fundado en 1997 con la visión de crear un mundo en el que las mujeres prosperaran tanto en el trabajo como en la vida, nuestro modelo propio de programa incluye orientación, vestimenta y una continua red de apoyo.

En la actualidad, Dress for Success también ofrece actualización profesional, apoyo para emprendimientos y empresas que pertenecen a mujeres, sostenibilidad y programas de salud y bienestar, y constituye una sólida red comunitaria a nivel mundial con 130 miembros en 15 países que han ayudado a más de 1.3 millones de mujeres en todo el mundo.

Para obtener más información, visite www.dressforsuccess.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812899/Dress_for_Success_Worldwide__Joanie_Bily.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2649024/Dress_for_Success_Worldwide_RGB_2019_COLOR_Logo.jpg

FUENTE Dress for Success Worldwide®