Dress for Success® Worldwide 任命 Joanie Bily 為執行長，推動全球戰略並擴大影響力

這位成就卓著的商業領袖暨女性發展倡導者，將引領組織邁入下一階段成長，並推動全球勞動力發展。

紐約 2025年11月6日 /美通社/ -- 全球職場女性支援組織 Dress for Success Worldwide 今日宣布，任命 Joanie Bily 為新任執行長。

Bily 自 2025 年 6 月起擔任臨時執行長暨策略顧問，擁有數十年企業領導、策略規劃及人力資源發展的資深管理經驗。在新職位上，她將領導該組織的全球營運、國際網絡及戰略計畫，推動 Dress for Success 朝其北極星目標邁進——為全球兩百萬女性提供支援。

「Joanie 的領導力已經為我們的組織煥發新的活力，凝聚了更強的凝聚力，並重新聚焦於核心目標，」Dress for Success Worldwide 董事會主席 Erica Frontiero 表示：「她正激勵全球社群大膽展望未來，並為 Dress for Success 奠定更深遠的全球影響力。她在就業方面的專業知識，加上對促進婦女經濟獨立的熱情，使她成為下一章的完美領導者。」

Dress for Success 全球首席執行官 Joanie Bily 表示：「能夠領導 Dress for Success，並繼續讓女性能充分發揮潛能的精彩工作，是一項榮幸和榮幸。我們的全球網絡、合作夥伴和支持者，每天都在改變生活。我們將攜手拓展影響力、強化社群力量，為女性開闢在職場與生活茁壯成長的永續道路。」

身為勞動市場動態與人力資源策略領域的權威專家，Bily 經常擔任主題演講嘉賓並在媒體平台發表意見。她的專業見解曾獲 Fox Business、CNBC、CNN、MSNBC 及 PBS 等媒體專題報導，並刊載於《華爾街日報》(The Wall Street Journal,)、《富比士》(Forbes)、《新聞週刊》(Newsweek) 以及《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report) 等刊物。

她是《Dive in D.E.E.P.: Strategies to Advance Your Career, Find Balance, and Live Your Best Life》（2023 年）的作者，並參與撰寫《Together We Rise》及即將出版的《Rising with Courage》——這兩部作品集聚焦女性領袖的故事與見解。

Dress for Success Worldwide 簡介

Dress for Success Worldwide 是全球女性推動工作場所的領先資源。我們的宗旨是透過提供全球支援網絡、職場服飾及成功發展工具，賦予女性實現經濟流動性的能力。我們創立於 1997 年，旨在創造一個讓女性在工作和生活中蓬勃發展的世界；我們的專有計畫模式包括教練、服裝和持續支持網絡。

如今，Dress for Success 除提供職業技能再培訓、創業支援及女性企業扶持外，更拓展至永續發展與健康養生領域。作為擁有 15 國 130 名成員的強大全球社群網絡，組織迄今已協助全球逾 130 萬名女性。

如需更多資訊，請造訪 www.dressforsuccess.org

Dress for Success Worldwide®