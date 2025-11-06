Dress for Success® Worldwide任命Joanie Bily为首席执行官，以推进全球战略并扩大影响力

作为一位成就卓越的商业领袖及女性发展倡导者，Bily将引领组织迈入增长与全球职场发展的新阶段。

纽约 2025年11月6日 /美通社/ -- 全球领先的职业女性支持组织Dress for Success Worldwide今日宣布任命Joanie Bily为首席执行官。

Bily自2025年6月起担任临时首席执行官及战略顾问，拥有数十年商业领导、战略规划及人才建设的高管经验。 在新职位上，她将引领该组织的全球运营、国际网络及战略计划，助力Dress for Success朝着终极目标迈进——为全球两百万女性提供支持。

Dress for Success Worldwide董事会主席Erica Frontiero表示：“Joanie的领导力已为我们的组织注入了全新的专注力、活力与凝聚力。 她正激励着我们的全球社群大胆思考未来方向，并推动Dress for Success实现更深远的世界影响。 她在就业领域的专业经验以及对推进女性经济独立的热情，使其成为引领下一篇章的完美领导者。”

Dress for Success Worldwide首席执行官Joanie Bily表示：“能够领导Dress for Success，并延续这一赋能女性、助力她们实现全部潜能的伟大事业，我深感荣幸与自豪。 我们的全球网络、合作伙伴与支持者每天都在改变无数女性的生活。 我们将携手共进，拓展服务范围，强化社群联结，为女性在工作和生活中茁壮成长开辟可持续的道路。”

作为劳动力市场动态与人才战略领域备受尊敬的权威专家，Bily经常担任主题演讲嘉宾，并为媒体撰稿。 Bily的专家观点常见于Fox Business、CNBC、CNN、MSNBC、PBS等电视媒体，以及The Wall Street Journal、Forbes、Newsweek和U.S. News & World Report等权威报刊。

她著有《Dive in D.E.E.P.: Strategies to Advance Your Career, Find Balance, and Live Your Best Life》（2023年出版），并作为合著作者编写了《Together We Rise》及即将出版的 《Rising with Courage》，这些作品均聚焦女性领袖的故事与洞见。

关于Dress for Success Worldwide：

Dress for Success Worldwide是推进职场女性发展的领先国际组织。 我们的宗旨是通过提供全球支持网络、职场着装及发展工具，助力女性获得经济流动性。 自1997年成立以来，我们始终秉持“让女性在工作与生活中茁壮成长”的愿景，通过独有的项目模式提供职业指导、着装支持和持续的支持网络。

如今，Dress for Success还提供职业再培训、女性创业及企业支持、可持续发展以及健康与福祉项目。该组织已在全球15个国家建立由130家成员机构组成的强大社区网络，累计帮助超过130万名女性。

如需了解更多信息，请访问www.dressforsuccess.org

