Dress for Success® Worldwide lanza su mayor campaña, Your Hour, Her Power®, homenajeando a 31 mujeres de su red mundial

Los embajadores de Your Hour, Her Power son Sunny Hostin, Laura Kim y Brandon Maxwell

NUEVA YORK, 5 de marzo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success Worldwide, la principal organización sin fines de lucro apoyando a las mujeres en su búsqueda de empleo, lanzó hoy su mayor campaña anual, Your Hour, Her Power, para celebrar Women's History Month en Estados Unidos y el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo.

Por primera vez en la historia de la campaña, este año Your Hour, Her Power rinde homenaje a 31 mujeres pioneras atendidas por la red de 139 filiales de Dress for Success en 22 países. Este destacado grupo de mujeres refleja la presencia mundial de Dress for Success.

Cada una será homenajeada en su día especial de marzo y destacada en el micrositio de la campaña, yourhourherpower.org. Compartirán sus historias de determinación, perseverancia y búsqueda del valor y la confianza necesarios para crear una vida mejor para sí mismas, sus familias y sus comunidades.

Your Hour, Her Power recauda fondos necesarios para impulsar los programas gratuitos que Dress for Success ofrece a mujeres desempleadas y subempleadas en su búsqueda de la independencia económica. Esta campaña es posible gracias al generoso apoyo de nuestro patrocinador principal: FedEx. Dress for Success también quiere dar las gracias a sus patrocinadores del President's Circle: Arm & Hammer Laundry, Experian North America y Sono Bello, así como a nuestros socios del Executive Circle: AGEbeautiful by Zotos Professional, Constellation Brands, ELEMIS, JCPenney, MillerKnoll, Scotiabank y SIMI Wine.

Michele C. Meyer-Shipp, directora general de Dress for Success Worldwide, afirma: "Estoy encantada de anunciar que, este año, nuestra mayor campaña anual reconocerá, celebrará y honrará a las increíbles mujeres a las que tenemos el privilegio de servir en toda nuestra red mundial de afiliadas. Estas mujeres han superado enormes obstáculos en su camino hacia la independencia económica. Ahora son líderes de la comunidad y agentes de cambio que encarnan nuestra diversidad, misión y valores. Estamos agradecidos de ellas y de todos los que apoyan nuestro compromiso de ayudar a las mujeres a prosperar de adentro hacia afuera".

Nos complace reconocer a los embajadores de Your Hour Your Power 2024, entre ellos la homenajeada del año pasado Sunny Hostin, copresentadora del programa "The View" de la cadena ABC, ganadora de tres premios Emmy y autora superventas del New York Times; Laura Kim, codirectora creativa de Oscar de la Renta y fundadora y codirectora creativa de Monse; y Brandon Maxwell, director creativo de Brandon Maxwell.

Entre los miembros de nuestro estimado comité de selección se encuentran Tracy Brightman, vicepresidenta ejecutiva y directora de personal de FedEx Corporation; Laurie Kirshner, directora principal de Marketing de Arm & Hammer Laundry; Michelle Ryan, vicepresidenta de Desarrollo de Marca de PRAVANA y Zotos Professional; Carla Anderson Skogland, directora financiera de Sono Bello LLC; y Carol Urton, directora principal de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de Experian North America.

LINK a la página web de la campaña.

Acerca de Dress for Success®

Dress for Success es el principal recurso mundial de empleo sin ánimo de lucro para mujeres desempleadas y subempleadas. La organización ha inspirado a más de 1.3 millones de mujeres en su búsqueda de la independencia económica en casi 140 filiales de 22 países.

Dress for Success empodera a las mujeres para que adquieran confianza y determinación de adentro hacia afuera.

