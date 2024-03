Dress for Success® Worldwide 推出其规模最大的活动

Your Hour, Her Power® 是 Dress for Success® Worldwide 推出的一项最大规模的活动,旨在表彰其全球网络内的 31 名获奖者

Sunny Hostin、Laura Kim 和 Brandon Maxwell 为 Dress for Success 的开拓型女性颁奖

纽约2024年3月1日 /美通社/ -- 全球领先的女性非营利就业资源 Dress for Success Worldwide 于今日推出其规模最大的年度活动 Your Hour, Her Power,以庆祝美国女性历史月和全球国际妇女节。

Your Hour, Her Power 活动于今年首次向由 Dress for Success 在 22 个国家/地区的 139 家分支机构中所服务的 31 位开拓型女性颁发此项荣誉。这些卓越女性彰显了 Dress for Success 在全球的影响力。

每位获奖者都将在 3 月的属于自己这一特殊日子里得到表彰,并将在活动微网站 yourhourherpower.org 进行突出展示。她们将分享有关决心、毅力以及在为自己、家人和社区创造更美好生活的过程中找到勇气和信心的故事。

Your Hour, Her Power 筹措了必需的资金,以支持 Dress for Success 为失业和未充分就业的女性提供的免费项目,帮助其追求经济独立。此次活动的成功举办离不开我们冠名赞助商 FedEx 的慷慨支持。Dress for Success 还要衷心感谢我们的 President's Circle 赞助商:Arm & Hammer Laundry、Experian North America 和 Sono Bello,以及我们的 Executive Circle 合作伙伴:AGEbeautiful by Zotos Professional、Constellation Brands、ELEMIS、JCPenney、MillerKnoll、Scotiabank 和 SIMI Wine。

Dress for Success Worldwide 首席执行官 Michele C. Meyer-Shipp 表示:"我非常激动地宣布,今年我们最大的年度活动将特别致敬、褒奖和表彰我们在全球联属网络中有幸为之服务的卓越女性。这些妇女在实现经济独立的道路上克服了巨大的困难。如今已成为了社区领袖和变革推动者的她们充分体现了我们的多元化、使命和价值观。我们对她们以及所有支持我们致力于帮助女性全方位成长的人士表示感谢。"



我们荣幸地宣布 2024 年 Your Hour Your Power 的大使阵容,其中包括去年的获奖者 Sunny Hostin,她是 ABC 节目《The View》的联合主持人,曾三次获得艾美奖,同时也是 New York Times 的畅销书作家;Laura Kim,Oscar de la Renta 的联合创意总监和 Monse 的创始人兼联合创意总监;以及 Brandon Maxwell,Brandon Maxwell 的创意总监。

我们尊敬的评选委员会成员包括 FedEx Corporation 执行副总裁兼首席人力资源官 Tracy Brightman;Arm & Hammer Laundry 市场高级总监 Laurie Kirshner;PRAVANA 和 Zotos Professional 品牌发展副总裁 Michelle Ryan;Sono Bello LLC 财务主管 Carla Anderson Skogland;以及 Experian North America 企业责任和可持续性高级总监 Carol Urton。

关于 Dress for Success®

Dress for Success 是全球领先的非营利性就业资源,致力于为失业和就业不足的女性提供支持。该组织已经在遍布 22 个国家/地区的近 140 个分支机构中,激励了超过 130 万名女性追求经济独立。

Dress for Success 旨在帮助女性由内到外培养自信和决心。

Dress for Success® Worldwide