Dress for Success® Worldwide lanza una campaña global y renueva su marca

Success Starts Now reafirma el propósito, moderniza la identidad y amplía las formas en que las mujeres pueden alcanzar movilidad económica.

NUEVA YORK, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success Worldwide anunció hoy el lanzamiento de Success Starts Now, una nueva campaña de marca a nivel global que abre el próximo capítulo de la organización y marca la evolución de su identidad, su propósito y sus programas de apoyo, para alinearse mejor con las cambiantes necesidades y las brechas que enfrentan las mujeres en la fuerza laboral mundial. Dress for Success es una organización sin fines de lucro que lidera el apoyo a las mujeres en el ámbito laboral a nivel global, apuntalando sus carreras profesionales y calidad de vida mucho más allá de la indumentaria.

Durante casi 30 años, Dress for Success ha empoderado a más de 1.3 millones de mujeres en todo el mundo para alcanzar movilidad económica a través de su red global de apoyo indumentaria laboral, habilidades y herramientas de desarrollo para el éxito. Cada día, los 130 miembros de su red global en 15 países se unen en torno a una idea central: cuando una mujer está lista para avanzar, debe poder acceder a oportunidades, habilidades y una comunidad que la acompañe.

"Ahora no se trata de cambiar quiénes somos. Se trata de evolucionar la manera en que nos mostramos", expresó Joanie Bily, gerenta general de Dress for Success Worldwide. "Success Starts Now honra nuestro legado y, al mismo tiempo, nos prepara para el futuro, al garantizar que mujeres de todas partes tengan un acceso oportuno a las herramientas, el apoyo y las vías de acceso que necesitan para prosperar en un mundo laboral en rápida transformación, que hoy más que nunca exige una fuerza de trabajo calificada".

La imagen renovada y audaz de Dress for Success incluye un vibrante nuevo logo , un sistema de diseño visual moderno y una narrativa y propósitos actualizados.. El nuevo lema "Impulsamos carreras. Transformamos futuros" y la marca reflejan el enfoque de la organización, orientado al futuro. También indica el renovado compromiso de la organización sin fines de lucro de brindar el desarrollo de habilidades que ayuden a las mujeres a avanzar tanto en el trabajo como en la vida, lo que incluye programas de emprendimiento, salud y el bienestar así como educación financiera.

Este nuevo capítulo llega en un momento decisivo para las mujeres y el mundo del trabajo. El Foro Económico Mundial proyecta que casi el 40 por ciento de las habilidades laborales fundamentales cambiarán de aquí a 2030, impulsadas por la tecnología, la automatización y la inteligencia artificial.

"A medida que se acelera el futuro del trabajo para las mujeres, el acceso sigue siendo la mayor barrera", añadió Joanie Bily. "Las mujeres que ingresan, reingresan o avanzan en la fuerza laboral necesitan apoyo en tiempo real, habilidades para adaptarse y caminos claros hacia carreras sostenibles. Esta campaña es nuestro compromiso de ampliar el acceso a través del aprendizaje digital y la conectividad global, expandir programas y servicios probados para llegar a más mujeres en todo el mundo y así reforzar nuestra convicción de que cada mujer puede construir una historia de éxito si sueña, se viste, se desarrolla, impulsa y contribuye al éxito (Dream, Dress, Develop, Drive, and Donate for Success)".

Acerca de Dress for Success® Worldwide:

Dress for Success® Worldwide es la principal herramienta para el avance de la mujer en el mercado laboral mundial. Nuestro propósito es empoderarlas para que alcancen movilidad económica al proporcionarles una red de apoyo global, vestimenta laboral y habilidades y herramientas de desarrollo para el éxito. Fundado en 1997 con la visión de crear un mundo en el que las mujeres prosperaran tanto en el trabajo como en la vida, nuestro modelo propio de programa incluye orientación, vestimenta y una continua red comunitaria. En la actualidad, Dress for Success también ofrece actualización profesional, apoyo para emprendimientos y empresas liderados por mujeres, y programas en sostenibilidad, educación financiera y salud y bienestar; y una sólida red comunitaria a nivel mundial con 130 miembros en 15 países que ha ayudado a más de 1.3 millones de mujeres en todo el mundo. Únete a nuestro movimiento: www.dressforsuccess.org.

