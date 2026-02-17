Dress for Success® Worldwide启动全球品牌焕新与宣传活动

Success Starts Now（成功始于此刻）品牌活动旨在重塑使命、焕新形象，并推动女性经济地位的提升。

纽约2026年2月17日 /美通社/ -- Dress for Success Worldwide今日宣布正式推出全新全球品牌活动Success Starts Now，标志着该组织迈入新阶段，并推动其品牌形象、使命及支持项目的演进，以更好契合全球职场女性不断变化的需求与现实差距。 Dress for Success是推动全球职场女性发展的领先国际组织，致力于为职场女性提供专业着装指导，以及更广泛的职业发展和生计保障。

近30年来，Dress for Success通过全球支持网络、职场着装、成功技能培训和工具开发，已帮助全球超过130万名女性实现经济地位提升。 组织在全球15个国家拥有130个全球网络成员，所有成员每日都秉持同一个核心信念：当女性准备迈向前行时，她理应获得实现成功所需的机遇、技能和社群支持。

Dress for Success Worldwide首席执行官Joanie Bily表示，“这一时刻并非要改变我们的本质， 而是要升级我们的品牌形象。 Success Starts Now既致敬传承，也着眼未来，确保全球女性在瞬息万变的职场中及时获得所需工具、支持和发展路径——当今职场比以往任何时候都更需要高技能人才。”

Dress for Success“焕然一新”的品牌形象大胆、直接，涵盖活力四射的新标识和现代化视觉设计体系，以及覆盖其全球网络的全新使命宣言与品牌叙事。 全新品牌标语“Igniting careers. Transforming Futures”（点亮职业之路，塑造美好未来）与品牌形象，既彰显了该组织的前瞻发展理念， 也标志其再度承诺继续为女性提供助力职场和人生发展的技能，相关项目涵盖创业、健康福祉和财商教育等领域。

新篇章的开启正值女性与职业发展的关键时刻。 世界经济论坛预测，受科技、自动化和人工智能发展驱动，到2030年近40%的核心职业技能将彻底变革。

Joanie Bily补充道：“随着女性职场未来加速演进，机会获取仍是最大障碍。 无论是初入或重返职场，还是谋求晋升，女性都需要即时支持、适应性技能，以及通往可持续职业生涯的清晰路径。 此次品牌活动是我们做出的郑重承诺：我们将通过数字学习与全球联动增加女性就业机会，大规模推广经实践验证的项目和服务，惠及全球更多女性；同时我们更加坚信，只要敢于追梦、精心装扮、持续成长、积极进取、互助奉献，每位女性都能书写自己的成功篇章（Dream, Dress, Develop, Drive, and Donate for Success）。”

关于Dress for Success® Worldwide：

Dress for Success® Worldwide是推进职场女性发展的领先国际组织。 我们的宗旨是通过提供全球支持网络、职场着装、成功技能培训和工具开发，助力女性获得经济地位的提升。 自1997年成立以来，我们始终秉持“让女性在工作与生活中茁壮成长”的愿景，通过独有的项目模式提供职业指导、着装支持和持续的支持网络。 如今，Dress for Success还提供职业再培训、女性创业及企业支持，相关项目涵盖可持续发展、财商教育以及健康与福祉领域。该组织已在全球15个国家建立起由130个全球网络成员组成的强大社区网络，累计帮助超过130万名女性。 加入我们：www.dressforsuccess.org

Dress for Success Worldwide®