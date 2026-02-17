Dress for Success® Worldwide 推出全球品牌煥新計劃及宣傳活動

「輝煌成功 • 由此展開」宣傳活動重振組織使命，革新品牌形象，並計劃開拓更多途徑，推動女性提升經濟流動力。

紐約2026年2月17日 /美通社/ -- Dress for Success Worldwide 今日宣佈推出全新全球品牌宣傳活動「輝煌成功 • 由此展開」(Success Starts Now)。此舉標誌著組織開創新階段，革新其品牌身份、宗旨及支援計劃，以進一步貼合全球職場女性的需求演變及差距缺口。 Dress for Success 是推動全球職場女性發展的非牟利先驅組織，所設支援遠超服裝框架，更拓展至事業與生計。

近 30 年來，Dress for Success 透過其全球支援網絡，提供職場服飾、發展技能及各類成功工具，已協助全球超過 130 萬名女性實現經濟流動的能力。 橫跨 15 個國家的 130 位全球網絡成員，每天都秉持同一核心信念並肩同行：當女性準備好踏出下一步時，就應當能獲得邁向成功所需的機會、技能及社群。

Dress for Success Worldwide 行政總裁 Joanie Bily 表示：「此時此刻，我們並非意在改變初衷， 而是要革新展現自我的方式。 『輝煌成功 • 由此展開』承先啟後，既致敬過往傳承，亦著眼未來發展，旨在確保全球各地女性都能及時獲取所需的工具、支援及路徑，從而在這個瞬息萬變而越發追求技術勞動力的職場中蓬勃成長。」

Dress for Success 以破格姿態「煥新」品牌形象，包括活潑鮮明的新標誌、時尚現代的視覺設計系統，以及遍及全球網絡的嶄新使命和品牌故事。 此番更新的「啟迪事業， 革新未來」(Igniting careers. Transforming Futures) 品牌標語及形象，體現出組織高瞻遠矚的格局。 這也象徵該非牟利機構再度堅定承諾，將提供有助女性在職場與人生中茁壯成長的技能，相關計劃涵蓋創業支援、健康養生及理財教育。

全新篇章的展開，適逢女性及職場發展的關鍵時刻。 世界經濟論壇預測，在科技、自動化及人工智能的推動下，到 2030 年將有近四成核心工作技能面臨變革。

Joanie Bily 補充道：「在女性職場前景驟變之際，能否獲得機會仍是最大障礙。 無論是初入職場、重返崗位還是尋求晉升的女性，皆需要即時支援、適應變化的技能，以及邁向可持續事業的明確路徑。 本次活動正是我們實踐承諾之舉：透過數碼學習與全球聯繫拓展機會，擴大行之有效的計劃及服務以惠及全球更多女性，並更加堅信只要女性勇於『勇敢築夢、得體穿裝、持續發展、積極推動、樂於奉獻 (Dream, Dress, Develop, Drive, Donate for Success)』以邁向成功，人人都能譜寫自己的成功篇章。」

Dress for Success® Worldwide 是推動全球女性職場發展的權威資源樞紐。 我們的使命是透過全球支援網絡，提供職場服飾、發展技能及各類成功工具，賦能女性以提升經濟流動力。 機構於 1997 年成立，願景是創造讓女性在職場與人生中皆能蓬勃發展的世界。我們專有的計劃模式包括專業指導、職場服飾，以及持續運作的社群支援網絡。 時至今日，Dress for Success 提供職業技能重塑、創業者及女性主導企業的支援，以及可持續發展、理財教育和健康養生計劃；並擁有強大的全球社群網絡，其 130 位成員遍佈 15 個國家，至今已為全球逾 130 萬名女性提供支援。 歡迎加入我們的行列：www.dressforsuccess.org。

