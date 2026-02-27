Dress for Success® Worldwide relanza su campaña exclusiva Women Who Inspire

Bobbi Brown, reconocida maquilladora, empresaria y autora de éxitos de ventas, se suma a la campaña de 2026 en honor a las mujeres durante todo marzo.

NUEVA YORK, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- -- Dress for Success® Worldwide, una organización sin fines de lucro líder en la promoción del rol de las mujeres en el lugar de trabajo a nivel mundial, se enorgullece de lanzar su campaña digital Women Who Inspire (Mujeres que inspiran) 2026. Esta campaña y recaudación de fondos se lanza para celebrar el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer, y rendirá homenaje a mujeres destacadas cuyas historias reflejan resiliencia, perseverancia y transformación.

Las homenajeadas de la campaña Women Who Inspire 2026 son mujeres beneficiadas y líderes de nuestra red mundial de 130 miembros en 15 países, así como líderes en cargos directivos y ejecutivos del sector que abren caminos para que las mujeres prosperen en el trabajo y en la vida.

"Las disparidades y barreras a nivel laboral no son teóricas; son medibles y persistentes y existe una oportunidad de ampliar el acceso para las mujeres en un panorama laboral en rápida evolución", afirmó Joanie Bily, directora ejecutiva de Dress for Success Worldwide. "Nuestra campaña recauda fondos fundamentales, ofrece programas sin costo y amplía el acceso y las oportunidades para las mujeres a nivel mundial".

KnitWell Group es el presentador y patrocinador titular de la campaña, junto con sus marcas estadounidenses emblemáticas, Ann Taylor, Lane Bryant, LOFT y Talbots. "Como parte de KnitWell Group, nos complace respaldar la campaña Women Who Inspire 2026. Nuestras marcas están unidas por un compromiso de larga data de apoyar a las mujeres y a nuestras comunidades mediante nuestras más de dos décadas de alianza con Dress for Success y nos enorgullece ayudar a ampliar programas que cambian vidas y a ofrecer recursos gratuitos a más mujeres. Cuando las mujeres reciben apoyo, las comunidades prosperan", señaló Barbara Wagner, presidente de Marca de Talbots.

Otras organizaciones aliadas son Sono Bello, Trinchero Family Wine & Spirits, la fundación The Adecco Group US, Capital One y FedEx, así como la empresa de medios aliada, Gear Communications.

El grupo Star Power, colectivo de voces influyentes y personas importantes también presenta a Women Who Inspire. La reconocida maquilladora, empresaria y autora de éxitos de ventas Bobbi Brown, aliada de larga data de Dress for Success, liderará a nuestras homenajeadas del año y al grupo Star Power. "Apoyo a Dress for Success porque su misión está en consonancia con mis convicciones. Como maquilladora y empresaria, brindar a las mujeres la confianza para sentirse seguras de sí mismas y bien consigo mismas, por dentro y por fuera, ha sido la labor de mi vida. Dress for Success faculta a las mujeres para que transformen sus vidas y reinventen su futuro", señaló Bobbi Brown. Además, Tamsen Fadal, galardonada periodista, cineasta, presentadora de podcast y voz influyente en salud y envejecimiento de la mujer, lidera el grupo de homenajeadas y el grupo Star Power. "Apoyar a las mujeres en su transición es una de las iniciativas más importantes que podemos emprender. Dress for Success sienta bases reales para el futuro, y es un honor apoyar una misión que cambia vidas de verdad", comentó Tamsen Fadal.

Women Who Inspire es la primera iniciativa exclusiva de Success Starts Now, la renovación de imagen de marca a nivel mundial de un año de la organización y la campaña diseñada para acelerar la movilidad económica de las mujeres y transformar futuros. Esta iniciativa celebra la nueva etapa de Dress for Success y la evolución de su identidad, propósito y caminos para alinearse mejor con las necesidades cambiantes y las brechas que enfrentan las mujeres en la fuerza laboral a nivel mundial.

KnitWell Group celebrará el evento presencial "CHEERS TO HER" como clausura de la campaña Women Who Inspire, el 26 de marzo de 2026, en la ciudad de Nueva York. Las entradas están disponibles en el siguiente enlace: https://onecau.se/wwicc2026.

Acerca de Dress for Success® Worldwide:

Dress for Success® Worldwide es el principal recurso para promover el avance de las mujeres en el ámbito laboral a nivel mundial. Nuestro propósito es empoderar a las mujeres para que logren la movilidad económica al proporcionarles una red de apoyo global, vestimenta laboral, así como habilidades y herramientas de desarrollo para tener éxito. Fundada en 1997 con la visión de crear un mundo en el que las mujeres prosperaren tanto en el trabajo como en la vida, nuestro modelo propio de programa incluye orientación, vestimenta y una red comunitaria de apoyo continuo. En la actualidad, Dress for Success ofrece instancias de desarrollo profesional, apoyo para emprendimientos y empresas de propiedad de mujeres y programas en sostenibilidad, educación financiera, salud y bienestar, así como una sólida red comunitaria a nivel mundial con 130 miembros en 15 países que ha ayudado a más de 1.3 millones de mujeres en todo el mundo. Siga a Women Who Inspire y haga donaciones en https://dressforsuccess.org/get-involved/donate/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2890157/Dress_for_Success_Logo.jpg

FUENTE Dress for Success Worldwide®