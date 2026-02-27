Dress for Success® Worldwide重启旗舰活动Women Who Inspire

此次2026年度活动将贯穿整个三月，著名化妆师、企业家兼畅销书作家Bobbi Brown将出席，共同向女性致敬。

纽约2026年2月27日 /美通社/ -- 作为助力全球职场女性发展的非营利性领头羊，Dress for Success® Worldwide怀着自豪之情，宣布启动其2026年度Women Who Inspire数字化宣传活动。 此次宣传兼募款活动旨在庆祝国际妇女节与妇女历史月，向那些展现坚韧、毅力与蜕变的杰出女性致敬。

2026年Women Who Inspire活动获奖者包括遍布15个国家/地区的全球网络成员中130个分支机构的女性服务对象与领导者，以及为女性在职场与生活中开辟繁荣发展道路的企业高管与行业领袖。

Dress for Success Worldwide首席执行官Joanie Bily表示：“职场中的差异与障碍并非只是理论概念，而是切实发生且持续存在的问题。而在如今日新月异的工作环境中，我们也面临着为女性拓展机遇的契机。 我们的活动旨在筹集关键资金、提供免费项目，并为全球女性拓展发展渠道与机遇。”

本次活动由冠名赞助商KnitWell Group赞助，该集团旗下拥有Ann Taylor、Lane Bryant、LOFT以及Talbots等众多美国标志性品牌。 “作为KnitWell Group的一员，我们很荣幸能够为2026年度Women Who Inspire活动提供支持。 我们的品牌始终致力于支持女性与社群发展，通过与Dress for Success长达二十余年的合作，我们为能够帮助更多女性获得改变人生的项目及免费资源而深感自豪。 女性得到支持，社群就能蓬勃发展。”Talbots品牌总裁Barbara Wagner表示。

其他合作伙伴包括Sono Bello、Trinchero Family Wine & Spirits、The Adecco Group US Foundation、Capital One和FedEx，以及媒体合作伙伴Gear Communications。

Women Who Inspire同时由其Star Power团体赞助，该团体由具有影响力的各界人士与VIP组成。 领导我们Honorees of the Year（“年度荣誉女性”）与Star Power团体的是著名化妆师、企业家兼畅销书作家Bobbi Brown，她也是Dress for Success长期以来的支持者。 “我支持Dress for Success，因其使命与我的信念相符。 作为一名化妆师兼企业家，帮助女性拥抱自我、由内而外建立自信，一直是我的毕生志业。 Dress for Success赋能女性，助力其改变人生并重塑未来，”Bobbi Brown说道。 同样领导“年度荣誉女性”与Star Power团体的还有获奖记者、电影制作人、播客主持人，以及女性健康与衰老议题的权威人士Tamsen Fadal。 “在女性经历转折期时给予支持，是我们所能从事的至关重要的工作之一。 Dress for Success正在为女性开辟真正的发展道路，能够支持这样一项真切改变人生的使命，我深感荣幸。”Tamsen Fadal说道。

Women Who Inspire是Success Starts Now的首个标志性倡议，该活动是该组织为期一年的全球品牌焕新活动，旨在加速女性经济流动性并改变未来。 本次活动标志着Dress for Success开启新篇章，展现了其在品牌定位、宗旨与发展路径上的演进，从而更好地契合全球职场女性不断变化的需求与现实差距。

Women Who Inspire将以一场线下活动收官，即由KnitWell Group主办的“CHEERS TO HER”，将于2026年3月26日在纽约市举行。 点击以下链接购票：https://onecau.se/wwicc2026。

关于Dress for Success® Worldwide：

Dress for Success® Worldwide是推进职场女性发展的领先国际组织。 我们的宗旨是通过提供全球支持网络、职场着装、成功技能培训和工具开发，助力女性获得经济地位的提升。 自1997年成立以来，我们始终秉持“让女性在工作与生活中茁壮成长”的愿景，通过独有的项目模式提供职业指导、着装支持和持续的支持网络。 如今，Dress for Success还提供职业再培训、女性创业及企业支持，相关项目涵盖可持续发展、财商教育以及健康与福祉领域。该组织已在全球15个国家/地区建立起由130个全球网络成员组成的强大社区网络，累计帮助超过130万名女性。 如需关注Women Who Inspire或捐款，请点击以下链接：https://dressforsuccess.org/get-involved/donate/。

