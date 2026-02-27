Dress for Success® Worldwide 再度舉辦年度重點活動 Women Who Inspire

知名化妝師、企業家兼暢銷書作家 Bobbi Brown 參與 2026 年活動，在 3 月向非凡女性致意。

紐約2026年2月27日 /美通社/ -- 致力於全球提升女性職場地位的頂尖非牟利組織 Dress for Success® Worldwide 欣然宣佈，推出 2026 年度 Women Who Inspire 數碼活動。 為慶祝國際婦女節及女性歷史月，這次活動及籌款旨在表彰一眾卓越女性，她們的人生故事展現出韌力、堅毅和蛻變。

2026 年度 Women Who Inspire 企劃的致敬人物，涵蓋我們遍及 15 個國家、130 個全球網絡成員曾服務的女性及其領袖，亦包括致力為女性開拓事業與生活成功大道的企業高層及行業領導者。

Dress for Success Worldwide 行政總裁 Joanie Bily 表示：「職場上的差異及障礙並非紙上談兵，而是確實存在，而且揮之不去。在現今快速發展的工作環境中，我們更應把握機會，為女性開拓更多機遇。 我們的活動旨在籌集關鍵資金，提供免費課程，並為全球女性擴展機遇及可能性。」

是次企劃由冠名贊助商 KnitWell Group 隆重呈獻，旗下匯聚多個美國經典品牌，包括 Ann Taylor、Lane Bryant、LOFT 及 Talbots。 Talbots 品牌總裁 Barbara Wagner 說：「作為 KnitWell Group 的旗下成員，我們很榮幸能夠支持 2026 年度 Women Who Inspire 活動。 我們旗下品牌秉持共同信念，一直致力支持女性及社區。透過與 Dress for Success 長達超過 20 年的合作夥伴關係，我們得以將蛻變人生的課程及免費資源，惠及更多女性，我們為此而感到驕傲。 當女性得到支持，社區才能蓬勃發展。」

其他合作夥伴還包括 Sono Bello、Trinchero Family Wine & Spirits、The Adecco Group US Foundation、Capital One 和 FedEx，以及媒體合作夥伴 Gear Communications。

Women Who Inspire 活動也獲得 Star Power 團體鼎力支持，該團體集結一眾極具影響力的名人及貴賓。 帶領本年度致敬人物 (Honorees of the Year) 及 Star Power 團體的，是知名化妝師、企業家兼暢銷書作家 Bobbi Brown，她是 Dress for Success 的長期忠實支持者。 Bobbi Brown 說道：「我之所以支持 Dress for Success，在於其使命與我的信念一致。 身兼化妝師與企業家，我的畢生事業就是賦予女性自信，讓她們接納自我，由內至外，欣賞自己獨一無二的美。 Dress for Success 成就女性，讓她們改寫人生，重塑未來。」 另一位帶領年度致敬人物及 Star Power 團體的，是屢獲殊榮的記者、電影製作人、Podcast 主持，以及在女性健康及抗衰老領域的權威聲音 Tamsen Fadal。 Tamsen Fadal 說：「在女性經歷轉變時給予支持，是我們能做的一大重要工作。 Dress for Success 真正為女性開拓前路，能支持這項改變生命的使命令我感到光榮。」

Women Who Inspire 是機構年度全球品牌革新項目 Success Starts Now 的首個重點活動，旨在促進女性經濟流動力，開創嶄新未來。 活動標誌著 Dress for Success 開啟新篇章，機構定位、使命及發展方向與時並進，以更精準地回應全球女性在職場上日新月異的需求，填補當中的落差。

Women Who Inspire 活動的高峰，將是 2026 年 3 月 26 日於紐約市由 KnitWell Group 主辦的「CHEERS TO HER」實體慶祝活動。 門票可經以下連結購買：https://onecau.se/wwicc2026。

關於 Dress for Success® Worldwide：

Dress for Success® Worldwide 是推動全球女性職場發展的權威資源樞紐。 我們的使命是透過全球支援網絡，提供職場服飾、發展技能及各類成功工具，賦能女性以提升經濟流動力。 機構於 1997 年成立，願景是創造讓女性在職場與人生中皆能蓬勃發展的世界。我們專有的計劃模式包括專業指導、職場服飾，以及持續運作的社群支援網絡。 時至今日，Dress for Success 提供職業技能重塑、創業者及女性主導企業的支援，以及可持續發展、理財教育和健康養生計劃；並擁有強大的全球社群網絡，其 130 位成員遍佈 15 個國家，至今已為全球逾 130 萬名女性提供支援。 歡迎關注 Women Who Inspire，並在 https://dressforsuccess.org/get-involved/donate/ 捐款。

