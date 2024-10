Dynamische Maßnahmen fördern Chinas wirtschaftliche Entwicklung

BEIJING, 21. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von China Daily

Beamte haben sich zuversichtlich über den chinesischen Finanzmarkt geäußert und zu weiteren Anstrengungen aufgerufen, um seine stetige stabile Entwicklung zu gewährleisten.

The opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 is held in Beijing on Friday.provided to china daily

In jüngster Zeit hat die chinesische Volksbank die Umsetzung einer Senkung des Mindestreservesatzes einer Senkung der Zinssätze, vier Maßnahmen im Bereich der Immobilienfinanzierung und zweier politischer Instrumente vorangetrieben, um die stabile Entwicklung des Kapitalmarktes zu unterstützen. Diese Maßnahmen haben das Vertrauen der Märkte gestärkt, sagte Pan Gongsheng, Gouverneur der PBOC, bei der Eröffnungsfeier der Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2024 am Freitag in Beijing.

„Um eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche Entwicklung und ein nachhaltiges Wachstum zu fördern, muss das dynamische Gleichgewicht zwischen der Wachstumsrate und der Wachstumsqualität, den internen und externen Faktoren, dem Verbrauch und den Investitionen erfasst werden. Die Makropolitik sollte sich stärker auf die Ausweitung des Konsums, eine bessere Steuerung der Beziehungen zwischen Regierung und Markt und die Schaffung eines günstigen rechtlichen und unternehmerischen Umfelds konzentrieren", so Pan.

Unter dem Motto „Vertrauen und Zuversicht" versammelten sich bei der Eröffnungsfeier der Jahreskonferenz mehr als 350 Teilnehmer, um ihre Erkenntnisse auszutauschen.

Als wichtiges Ziel für internationale Finanzinvestitionen verzeichnete Beijing in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 ein Wachstum seines BIP von mehr als 5 %. In diesem Zeitraum gründete die Stadt 40 neue in- und ausländische Finanzinstitute und zog fast 600 Mrd. Yuan (84,4 Mrd. USD) an direkten Finanzierungen an. Außerdem wurden 1.255 neue Unternehmen mit ausländischem Kapital gegründet, was einem Anstieg von 16 % entspricht.

„Mit Blick auf die Zukunft wird Beijing den Aufbau eines dynamischen, modernen Finanzsystems beschleunigen und die Funktionen des Finanzmanagements des Landes umfassend verbessern", sagte Yin Li, Sekretär des Stadtkomitees der KPC Beijing.

Als wichtige Plattform für die nationale offene Entwicklung findet die Konferenz von Freitag bis Sonntag statt und zieht mehr als 500 hochrangige Teilnehmer aus mehr als 30 Ländern und Regionen an, die in mehr als 40 Aktivitäten über internationale Zusammenarbeit diskutieren werden.

