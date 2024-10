e& achève l'acquisition d'une participation majoritaire dans PPF Telecom, diversifiant ainsi son portefeuille en Europe centrale et orientale

ABU DHABI, EAU, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- e& et PPF Group (« PPF ») ont annoncé aujourd'hui l'aboutissement de leur partenariat historique, avec l'acquisition par e& d'une participation de contrôle (50 % plus une action économique) dans les sociétés de services et d'infrastructure de PPF Telecom Group (« PPF Telecom ») en Bulgarie, en Hongrie, en Serbie et en Slovaquie. Cette acquisition marque une étape importante dans les ambitions d'expansion mondiale d'e&, qui diversifie et étend sa présence géographique à 38 pays.

e& and PPF Telecom Group are now together in Central and Eastern Europe

Cette étape importante devrait transformer le paysage des télécommunications dans la région de l'Europe centrale et orientale (ECE) et apporter une valeur ajoutée à plus de 10 millions de clients sur les quatre marchés. Ce partenariat leur permettra d'accéder à des technologies de pointe, à des offres de produits élargies et à des services numériques innovants afin d'accélérer la croissance numérique et d'autonomiser les entreprises et les communautés.

Un partenariat fondé sur des atouts mutuels

La conclusion de cette transaction constitue une avancée significative pour e& et PPF Telecom. En combinant l'envergure mondiale, la vaste expertise sectorielle et les capacités numériques d'e& avec la profonde connaissance régionale de PPF Telecom et ses antécédents éprouvés en matière de croissance organique et d'excellence opérationnelle, ce partenariat devrait accélérer la croissance future tout en ouvrant de nouvelles voies pour des services numériques avancés, des solutions IdO et des offres B2B améliorées.

Hatem Dowidar, directeur général du groupe e&, a ajouté : « La conclusion de notre partenariat avec PPF Telecom marque un tournant dans l'histoire d'e&. Nous étendons notre présence dans le secteur des télécommunications à 20 pays et l'ensemble des activités d'e& à 38 pays, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et, désormais, en Europe centrale et de l'Est. L'expertise régionale de PPF Telecom et les capacités mondiales d'e& créent une plateforme puissante pour la croissance et l'innovation sur ces marchés dynamiques. Nous sommes tous déterminés à apporter une valeur ajoutée à nos clients grâce à des services numériques de pointe.

Je suis ravi d'accueillir Balesh Sharma, PDG de PPF Telecom, et son équipe talentueuse au sein de la famille e&. Leur connaissance approfondie des marchés locaux sera d'une valeur inestimable à mesure que nous avançons dans ce nouveau chapitre passionnant ».

Khalifa Al Shamsi, PDG d'e& international, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de PPF Telecom au sein de la famille e&. Ce partenariat ouvre d'immenses possibilités de pollinisation croisée des idées, des meilleures pratiques et des solutions innovantes, et renforce notre capacité à fournir des services de télécommunications de pointe et fiables, des technologies avancées et des services numériques à des millions de nouveaux clients, favorisant ainsi la croissance économique et l'inclusion numérique dans l'ensemble de la région.

Je me réjouis de travailler avec Balesh Sharma et l'équipe de PPF Telecom pour tirer parti de nos forces combinées, améliorer l'efficacité opérationnelle et accélérer le déploiement de réseaux de nouvelle génération et de services numériques. Ensemble, nous sommes bien placés pour faire avancer le numérique et explorer de nouvelles opportunités de croissance à travers notre réseau mondial élargi ».

Une nouvelle ère pour PPF Telecom

PPF Telecom se différencie principalement par son modèle de séparation des actifs, unique dans le monde des télécommunications. Cette approche stratégiquement innovante permet de mieux se concentrer et se spécialiser, ce qui se traduit par une amélioration potentielle des performances et une création de valeur dans les domaines de l'infrastructure et des services.

Ce modèle de séparation des actifs permettra au nouveau partenariat d'optimiser l'allocation des ressources, de rationaliser la prise de décision et d'améliorer l'efficacité globale.

Les pratiques éprouvées de PPF en matière de gestion allégée, combinées à l'envergure et aux ressources mondiales d'e&, constitueront la pierre angulaire de la stratégie opérationnelle de ce partenariat visant à créer des synergies opérationnelles et des réductions de coûts significatifs. Cette approche synergique devrait permettre de fournir des services efficaces et de haute qualité tout en conservant une certaine souplesse sur le marché dynamique des télécommunications.

Jiří Šmejc, PDG de PPF, a déclaré : « Je souhaite la bienvenue à e& en tant que partenaire dans le secteur des télécommunications en Europe centrale et orientale. Ensemble, nous avons créé une plateforme pour favoriser la création de valeur sur les marchés des télécommunications en plein essor. Notre partenariat avec e& témoigne de la qualité de l'expertise industrielle de PPF et de sa connaissance au niveau local. En retour, les équipes telco de PPF bénéficieront de l'envergure mondiale et du savoir-faire technologique d'e&, ce qui nous permettra de réaliser nos ambitions de croissance. Il a fallu plus d'un an et demi depuis nos premières discussions pour conclure cette transaction extrêmement complexe. Ce résultat est extrêmement gratifiant et je tiens à remercier les deux équipes pour leur excellent travail ».

Jiří Šmejc a réaffirmé que les actifs de PPF dans le secteur des télécommunications en République tchèque resteront en dehors d'e& PPF Telecom et seront entièrement détenus par PPF.

Selon les termes du partenariat, Balesh Sharma, PDG de PPF Telecom, et l'équipe de direction de PPF Telecom conserveront leurs fonctions au sein d'e& PPF Telecom. Cela permettra d'assurer la continuité des opérations tout en s'appuyant sur la grande expertise des équipes de PPF Telecom sur leurs marchés respectifs.

Balesh Sharma, PDG de PPF Telecom, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante, non seulement dans le parcours d'e& PPF Telecom, mais aussi pour l'ensemble du secteur des télécommunications dans la région. Grâce à ce partenariat, nos clients bénéficieront de services encore plus performants, notamment l'accès à la gamme de produits e&, et de meilleures offres d'itinérance internationale. Pour nos employés, ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives d'apprentissage, de développement et de carrière, grâce à l'empreinte mondiale d'e& ».

Création de valeur par le biais d'un partenariat stratégique

Cette opération permettra de tirer parti des synergies dans les opérations de réseau, l'approvisionnement et le service à la clientèle, favorisant une efficacité opérationnelle accrue et débloquant de nouvelles opportunités de croissance, d'innovation et d'amélioration de l'expérience client dans toute la région. L'expertise d'e& en matière de services numériques, d'IA et d'IdO améliorera encore les offres de PPF Telecom, garantissant une transition transparente et un accès continu aux meilleurs services de leur catégorie. Les clients bénéficieront d'un portefeuille élargi de produits et de services de classe mondiale, y compris des solutions B2B et IdO avancées.

Ce partenariat devrait également apporter une grande valeur ajoutée aux employés d'e& et de PPF Telecom et ouvrir de nouvelles perspectives d'évolution de carrière, d'apprentissage intercontinental et d'intégration dans un réseau mondial de talents. La nouvelle entité commune, e& PPF Telecom, fonctionnera en tant qu'entité autonome, en conservant son équipe de direction et son personnel actuels.

À propos d'e&

e& est un groupe technologique mondial qui s'engage à faire progresser l'avenir numérique sur les marchés du Moyen-Orient, d'Asie, d'Afrique et d'Europe. La performance financière du groupe s'étant matérialisée en 2023 par un revenu net consolidé de 53,8 milliards de dirhams et un bénéfice net de 10,3 milliards de dirhams, e& continue à maintenir sa position de puissance financière, reflétée par sa forte notation de crédit et son bilan solide.

Fondée à Abu Dhabi il y a plus de 48 ans, e& est passée du statut de pionnier des télécommunications à celui de groupe technologique. Sa présence s'étend désormais à 38 pays, offrant un portefeuille complet de services numériques innovants allant de la connectivité avancée, du divertissement, du streaming et des services financiers aux solutions alimentées par l'IA, à l'informatique en nuage, aux TIC, à la cybersécurité et aux plateformes IdO.

Le groupe est structuré autour de cinq piliers fondamentaux : e& UAE, e& international, e& life, e& enterprise et e& capital, chacun répondant aux besoins distincts des clients et du marché. Ces piliers permettent à e& de jouer un rôle de premier plan dans divers secteurs, des télécommunications au style de vie numérique, en passant par les services aux entreprises et les investissements en capital-risque. Les investissements stratégiques en cours dans l'IA, l'IdO, la 5G et les services en nuage renforcent son leadership dans le paysage technologique mondial, ouvrant la voie vers l'avenir de la connectivité intelligente et de l'innovation.

Motivée par l'innovation, la durabilité et un engagement envers l'autonomisation numérique, e& est déterminée à créer un avenir plus intelligent et plus connecté pour les individus, les entreprises et les communautés.

Pour en savoir plus sur e&, consultez le site eand.com.

