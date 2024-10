e& schließt den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an PPF Telecom ab und diversifiziert sein Portfolio in Mittel- und Osteuropa

ABU DHABI, VAE, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- e& und die PPF Group („PPF") gaben heute den erfolgreichen Abschluss ihrer bahnbrechenden Partnerschaft bekannt. e& erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung (50 % plus eine wirtschaftliche Aktie) an den Dienstleistungs- und Infrastrukturunternehmen der PPF Telecom Group („PPF Telecom") in Bulgarien, Ungarn, Serbien und der Slowakei. Diese Akquisition ist ein bedeutender Schritt im Rahmen der weltweiten Expansion von e&, die ihre geografische Präsenz auf 38 Länder ausdehnt.

e& and PPF Telecom Group are now together in Central and Eastern Europe

Dieser Meilenstein wird die Telekommunikationslandschaft in der Region Mittel- und Osteuropa (MOE) verändern und über 10 Millionen Kunden in den vier Märkten einen Mehrwert bieten. Durch die Partnerschaft erhalten sie Zugang zu Spitzentechnologien, erweiterten Produktangeboten und innovativen digitalen Dienstleistungen, um das digitale Wachstum zu beschleunigen und Unternehmen und Gemeinden gleichermaßen zu unterstützen.

Eine Partnerschaft, die auf gegenseitigen Stärken aufbaut

Der Abschluss dieser Transaktion ist sowohl für e& als auch für PPF Telecom ein bedeutender Schritt nach vorn. Durch die Kombination der globalen Reichweite, der umfassenden Branchenexpertise und der digitalen Fähigkeiten von e& mit dem fundierten regionalen Wissen und der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von PPF Telecom in Bezug auf organisches Wachstum und operative Exzellenz soll diese Partnerschaft das zukünftige Wachstum beschleunigen und gleichzeitig neue Wege für fortschrittliche digitale Dienste, IoT-Lösungen und verbesserte B2B-Angebote eröffnen.

Hatem Dowidar, Group CEO, e&, fügte hinzu: „Der Abschluss der Transaktion mit PPF Telecom ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von e&, der unsere Telekommunikationspräsenz auf 20 Länder und die Gesamtpräsenz von e& auf 38 Länder im Nahen Osten, in Asien und Afrika und nun auch in Mittel- und Osteuropa erweitert. Die regionale Expertise von PPF Telecom und die globalen Fähigkeiten von e& bilden eine starke Plattform für Wachstum und Innovation in diesen dynamischen Märkten. Wir alle sind bestrebt, unseren Kunden durch modernste digitale Dienste einen Mehrwert zu bieten.

Ich freue mich, Balesh Sharma, CEO von PPF Telecom, und sein talentiertes Team in der e& Familie willkommen zu heißen. Ihr tiefes Verständnis der lokalen Märkte wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir dieses aufregende neue Kapitel vorantreiben."

Khalifa Al Shamsi, CEO, e& international, sagte: „Wir freuen uns, das Team von PPF Telecom in der e&-Familie willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft eröffnet enorme Möglichkeiten für den Austausch von Ideen, bewährten Verfahren und innovativen Lösungen und stärkt unsere Fähigkeit, modernste und zuverlässige Telekommunikationsdienste, Spitzentechnologie und digitale Dienste für Millionen neuer Kunden bereitzustellen und so das Wirtschaftswachstum und die digitale Integration in der gesamten Region zu fördern.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Balesh Sharma und dem Team von PPF Telecom, um unsere gemeinsamen Stärken zu nutzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Einführung von Netzen der nächsten Generation und digitalen Diensten zu beschleunigen. Gemeinsam sind wir gut positioniert, um den digitalen Fortschritt voranzutreiben und neue Wachstumschancen in unserem erweiterten globalen Netzwerk zu erschließen."

Eine neue Ära für PPF Telecom

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von PPF Telecom ist das in der Telekommunikationswelt einzigartige Modell der Vermögenstrennung. Dieser strategisch innovative Ansatz ermöglicht eine stärkere Fokussierung und Spezialisierung, was zu potenziellen Leistungsverbesserungen und zur Wertschöpfung in den Bereichen Infrastruktur und Dienstleistungen führt.

Dieses Modell der Trennung von Vermögenswerten wird es der neuen Partnerschaft ermöglichen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren, die Entscheidungsfindung zu straffen und die Gesamteffizienz zu steigern.

Die bewährten Lean-Management-Praktiken von PPF in Kombination mit der globalen Größe und den Ressourcen von e& werden ein Eckpfeiler der operativen Strategie dieser Partnerschaft sein, um erhebliche operative Synergien und Kosteneffizienz zu erzielen. Dieser synergetische Ansatz soll effiziente und qualitativ hochwertige Dienste liefern und gleichzeitig die Agilität auf dem dynamischen Telekommunikationsmarkt erhalten.

Jiří Šmejc, CEO, PPF, sagte: „Ich begrüße e& als unseren Partner im Telekommunikationsgeschäft in CEE. Gemeinsam haben wir eine Plattform geschaffen, um die Wertschöpfung in den sich schnell entwickelnden Telekommunikationsmärkten voranzutreiben. Unsere Partnerschaft mit e& zeugt von der Qualität der Branchenexpertise und der lokalen Kenntnisse von PPF. Im Gegenzug werden die Telco-Teams von PPF von der globalen Größe und dem Technologie-Know-how von e& profitieren, was uns in die Lage versetzt, unsere Ambitionen für weiteres Wachstum zu erfüllen. Seit unseren ersten Gesprächen hat es mehr als anderthalb Jahre gedauert, bis diese äußerst komplexe Transaktion abgeschlossen werden konnte. Das Ergebnis ist sehr erfreulich, und ich möchte beiden Teams für ihre großartige Arbeit danken."

Jiří Šmejc bekräftigte, dass die Telco-Aktiva von PPF in der Tschechischen Republik außerhalb von e& PPF Telecom verbleiben und zu 100 % im Besitz von PPF bleiben.

Im Rahmen der Partnerschaft werden Balesh Sharma, CEO von PPF Telecom, und sein PPF Telecom-Managementteam ihre Funktionen bei e& PPF Telecom beibehalten. Auf diese Weise wird die Kontinuität des Geschäftsbetriebs gewährleistet und gleichzeitig das umfassende Fachwissen der Teams von PPF Telecom in ihren jeweiligen Märkten genutzt.

Balesh Sharma, CEO von PPF Telecom, sagte: „Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein, nicht nur auf dem Weg von e& PPF Telecom, sondern auch für den gesamten Telekommunikationssektor in der Region. Als Ergebnis dieser Partnerschaft werden unsere Kunden noch bessere Dienstleistungen erhalten, einschließlich des Zugangs zur e& Produktpalette, und von besseren internationalen Roaming-Angeboten profitieren. Für unsere Mitarbeiter eröffnet die Partnerschaft neue Lern-, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten dank der globalen Präsenz von e&."

Wertschöpfung durch strategische Partnerschaften

Die Transaktion wird Synergien in den Bereichen Netzbetrieb, Beschaffung und Kundenservice nutzen, die betriebliche Effizienz steigern und neue Möglichkeiten für Wachstum, Innovation und verbesserte Kundenerlebnisse in der gesamten Region eröffnen. Die Expertise von e& in den Bereichen digitale Dienste, KI und IoT wird das Angebot von PPF Telecom weiter verbessern und einen nahtlosen Übergang sowie den kontinuierlichen Zugang zu erstklassigen Diensten gewährleisten. Die Kunden werden von einem erweiterten Portfolio an erstklassigen Produkten und Dienstleistungen profitieren, darunter fortschrittliche B2B- und IoT-Lösungen.

Diese Partnerschaft wird auch für die Mitarbeiter von e& und PPF Telecom von großem Nutzen sein und neue Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung, des kontinentübergreifenden Lernens und der Integration in ein globales Talentnetzwerk eröffnen. Das neue gemeinsame Unternehmen, e& PPF Telecom, wird als eigenständiges Unternehmen unter Beibehaltung des derzeitigen Managementteams und der Mitarbeiterzahl operieren.

Informationen zu e&

e& ist ein globaler Technologiekonzern, der die digitale Zukunft auf den Märkten im Nahen Osten, in Asien, Afrika und Europa vorantreibt. Mit einem konsolidierten Nettoumsatz von 53,8 Mrd. AED und einem Nettogewinn von 10,3 Mrd. AED im Jahr 2023 behauptet e& weiterhin seine Position als finanzielles Kraftpaket, was sich in seinem starken Kreditrating und seiner soliden Bilanz widerspiegelt.

Vor über 48 Jahren in Abu Dhabi gegründet, hat sich e& von einem Telekommunikationspionier zu einem Technologiekonzern entwickelt. Das Unternehmen ist mittlerweile in 38 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Portfolio innovativer digitaler Dienstleistungen an, das von fortschrittlichen Konnektivitäts-, Unterhaltungs-, Streaming- und Finanzdienstleistungen bis hin zu KI-gestützten Lösungen, Cloud Computing, IKT, Cybersicherheit und IoT-Plattformen reicht.

Die Gruppe ist um die fünf Kerngeschäftsbereiche herum strukturiert: e& UAE, e& international, e& life, e& enterprise und e& capital, die jeweils auf unterschiedliche Kunden- und Marktbedürfnisse eingehen. Diese Bereiche ermöglichen es e&, in verschiedenen Sektoren führend zu sein, von Telekommunikation und digitalem Lifestyle bis hin zu Unternehmensdienstleistungen und Risikokapital. Die laufenden strategischen Investitionen in KI, IoT, 5G und Cloud-Dienste stärken die Führungsrolle des Unternehmens in der globalen Technologielandschaft und treiben die Zukunft der intelligenten Konnektivität und Innovation voran.

Angetrieben von Innovation, Nachhaltigkeit und dem Engagement für digitale Kompetenz, will e& eine intelligentere, besser vernetzte Zukunft für Einzelpersonen, Unternehmen und Gemeinden schaffen.

Um mehr über e& zu erfahren, besuchen Sie eand.com.

Kontakt:

Nancy Sudheer,

Senior Manager bei e&

[email protected]

+971 50 705 5290

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2539720/eand_PPF_Telecom_Group.jpg