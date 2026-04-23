El Centro de Fertilidad de Yale incluido en la lista de las mejores clínicas de fertilidad de Estados Unidos de Newsweek en 2026

ORANGE, Connecticut, 23 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Yale Fertility Center ha sido incluido en la lista de Newsweek de las mejores clínicas de fertilidad de Estados Unidos 2026, distinguiéndola como la única práctica de fertilidad en Connecticut que se ha ganado un lugar en el prestigioso ranking nacional. Las clasificaciones se anunciaron el 22 de abril de 2026.

"Ser clasificado entre las mejores clínicas de fertilidad de Estados Unidos es un honor maravilloso y un testimonio de la dedicación de nuestro equipo para avanzar en el descubrimiento científico, ofrecer excelencia clínica y fomentar una cultura de seguridad", dijo Emre Seli, MD, jefe de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad de la Escuela de Medicina de Yale y director médico del Centro de Fertilidad de Yale. "Estamos orgullosos de celebrar este reconocimiento y el impacto significativo que representa para los pacientes y las familias que tenemos el privilegio de apoyar".

El ranking America's Best Fertility Clinics 2026, compilado por Newsweek en asociación con Statista, enumera las 140 mejores clínicas de fertilidad definidas como clínicas de fertilidad y proveedores de tecnología de reproducción asistida (ART) por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La evaluación se basó en cuatro criterios:

Métricas de calidad: se analizaron las métricas ART con un enfoque en los indicadores relevantes para las clínicas de fertilidad publicadas por los CDC. Encuesta en línea a nivel nacional: se invitó a participar en la encuesta a endocrinólogos reproductivos, especialistas en infertilidad, obstetras/ginecólogos que trabajan o derivan pacientes a clínicas de fertilidad, así como a profesionales médicos y administradores/gerentes de clínicas de fertilidad. Datos de acreditación: Proporcionados por The Joint Commission, College of American Pathologists, Clinical Laboratory Improvement Amendments, American Institute of Ultrasound in Medicine. Satisfacción del paciente: Datos basados en reseñas de Google.

Las clasificaciones actualizadas son oportunas, ya que las tasas de infertilidad continúan aumentando en los Estados Unidos y se espera que la demanda de servicios de fertilidad crezca en los próximos años. La inclusión de Yale Fertility Center en la lista es un reconocimiento a la atención al paciente de primera clase de los programas, informada por las últimas investigaciones en ciencia reproductiva y salud de la mujer.

En el Centro de Fertilidad de Yale, los médicos, las enfermeras, los científicos y el personal trabajan junto con los pacientes que buscan una variedad de opciones de desarrollo familiar, incluida la fertilización in vitro (FIV), la preservación de la fertilidad, el tratamiento de la endometriosis y la atención de la pérdida recurrente del embarazo. Las tasas de éxito de la FIV reflejan la solidez de esa atención, y varios resultados clínicos y de laboratorio se encuentran entre los más altos del mundo.

Acerca de Yale Medicine

Como práctica clínica de la Escuela de Medicina de Yale, los más de 1700 médicos de Yale Medicine desempeñan múltiples funciones en el avance de la práctica de la medicina, desde el tratamiento y el cuidado de los pacientes hasta el desarrollo de nuevas curas a través de investigaciones innovadoras y la educación de futuros médicos. Yale Medicine ofrece experiencia especializada, tecnología avanzada e innovadora y un enfoque multidisciplinario. Brindamos atención médica excepcional en un entorno propicio a cada uno de nuestros pacientes, todos los días.

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FUENTE Yale School of Medicine