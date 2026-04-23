耶鲁生育中心入选《新闻周刊》2026年美国最佳生育诊所

康涅狄格州奥兰治2026年4月23日 /美通社/ -- 耶鲁生育中心被《新闻周刊》评为2026年美国最佳生育诊所，使其成为康涅狄格州唯一一家在全国排名中名列前茅的生育实践机构。 排名于2026年4月22日公布。

耶鲁大学医学院生殖内分泌与不孕症主任、耶鲁大学生育中心医学主任Emre Seli医学博士表示： “入选美国最佳生育诊所是一项非凡的荣誉，也证明了我们团队致力于推进科学发现、提供卓越的临床服务和培养安全文化。” “我们很自豪能够庆祝这一认可，以及它对我们有幸支持的患者和家属所代表的有意义的影响。”

《新闻周刊》与Statista合作编制的《美国最佳生育诊所2026》排名列出了由疾病控制和预防中心（ CDC ）定义为生育诊所和辅助生殖技术（ ART ）提供商的前140家生育诊所。 此次评估基于四项标准：

质量指标：分析了疾病预防控制中心发布的ART指标，重点关注与生育诊所相关的指标。 全国在线调查：生殖内分泌科医生、不孕症专科医生、在生育诊所工作或将患者转介到生育诊所的妇产科医生，以及医疗专业人员和生育诊所管理人员/经理受邀参加调查问卷。 认证数据：由联合委员会、美国病理学家学会、临床实验室改进修正案、美国超声医学研究所提供。 患者满意度：基于Google评价的数据。

更新后的排名是及时的，美国的不孕率继续上升，对生育服务的需求预计将在未来几年增长。 耶鲁大学生育中心入选该榜单，是对该计划在生殖科学和妇女健康方面的最新研究提供的一流患者护理的认可。

在耶鲁大学生育中心，医生、护士、科学家和工作人员与患者一起寻求一系列家庭建设方案，包括体外受精（ IVF ）、保留生育能力、子宫内膜异位症治疗以及复发性妊娠丢失的护理。 试管婴儿的成功率反映了这种护理的实力，一些实验室和临床结果在全球排名最高。

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