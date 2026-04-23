耶魯生育中心榮登《新聞週刊》「2026 年美國最佳生育診所」名單

康涅狄格州奧蘭治2026年4月23日 /美通社/ -- 耶魯生育中心 (Yale Fertility Center) 榮獲列入《新聞週刊》(Newsweek) 「2026年美國最佳生育診所」 (America's Best Fertility Clinics 2026) 名單，成為康涅狄格州唯一入選該項全國性權威排名的生殖醫學機構。 該排名已於 2026 年 4 月 22 日公佈。

耶魯生育中心醫學總監兼耶魯醫學院生殖內分泌及不育科主管 Emre Seli 醫學博士表示：「能夠躋身『美國最佳生育診所』名單，是一項令人振奮的榮譽，亦充分體現我們團隊在推動科學發現、提供卓越臨床服務，以及促進安全文化的投入。 我們為獲得此項認可而感到自豪，這亦代表了我們對有幸服務的患者及其家庭所帶來的深遠影響。」

該 「2026 年美國最佳生育診所」排名由《新聞週刊》與 Statista 合作編製，列出排名前 140 間生殖醫學機構；這些機構均符合美國疾病控制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention,CDC) 對生育診所及輔助生殖技術 (Assisted Reproductive Technology, ART) 服務提供者的定義。 評估基於以下四項標準：

質素指標：重點分析由美國疾病控制與預防中心發佈、與生育診所相關的輔助生殖技術指標。 全美網上調查：邀請在生育診所工作或轉介患者至相關診所的生殖內分泌科醫生、不孕症專科醫生及婦產科醫生，以及其他醫療專業人員與生育診所的行政人員／管理人員參與調查。 認證數據：由 The Joint Commission（美國醫療機構聯合委員會）、College of American Pathologists（美國病理學會）、Clinical Laboratory Improvement Amendments（臨床實驗室改進修正案）及 American Institute of Ultrasound in Medicine（美國超聲醫學會）提供。 患者滿意度：數據基於 Google 評論。

更新後的排名正值其時，隨著美國不育率持續上升，市場對生殖醫學服務的需求預計將於未來數年進一步增長。 耶魯生育中心能夠入選該名單，反映出該中心以最新生殖科學及女性健康研究為依據，提供頂尖的患者護理。

在耶魯生育中心，醫生、護士、科學家及其他專業人員與患者並肩合作，協助其實現多元化的家庭建立選項，包括體外受精 (IVF)、生育力保存、子宮內膜異位症治療，以及反覆流產護理服務。 體外受精的成功率正反映該中心護理服務的實力，其多項實驗室及臨床結果在全球均名列前茅。

關於耶魯醫療 (Yale Medicine)

作為耶魯醫學院 (Yale School of Medicine) 的臨床執業機構，耶魯醫療逾 1,700 名醫生在推動醫療實踐發展方面擔當多重角色——從診治及照顧患者，到透過創新研究開發新療法，以至培育未來醫生。 耶魯醫療提供專科專業知識、先進創新技術，以及多學科協作的診療模式。 我們致力於在關懷備至的環境中，持續為每一位患者每日提供卓越的醫療服務。

Yale School of Medicine