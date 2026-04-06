El conjugado K-679 demuestra farmacocinética selectiva para tumores

- K-679, el novedoso conjugado de anticuerpo-fármaco encapsulado en micelas, demuestra farmacocinética selectiva para tumores, amplia distribución intratumoral y eficacia superior en modelos animales no clínicos

NAGOYA, Japón, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Kowa Company, Ltd. (sede central: Nagoya, prefectura de Aichi, Japón) anunció hoy la próxima presentación de datos preclínicos de K 679, su novedoso conjugado unimicelar de anticuerpos cargado con fármacos (ADUC) con una capacidad de carga de fármacos sin precedentes. El compuesto, desarrollado mediante la tecnología de micelas patentada de Kowa, ha demostrado una farmacocinética selectiva para tumores, una amplia distribución intratumoral y una eficacia superior en tumores sólidos que expresan EGFR en comparación con los conjugados convencionales de anticuerpos y fármacos (ADC). Los datos se presentarán en la Reunión Anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR) de 2026, que se celebrará en San Diego, California, del 17 al 22 de abril de 2026.

Detalles de la presentación

Título de la presentación: Distribución intratumoral selectiva y actividad post-T-DXd de K-679, un conjugado de anticuerpo-fármaco de ultra alta DAR dirigido al EGFR (ADUC)

Título de la sesión: Tecnologías y plataformas de anticuerpos 2

Fecha y hora de la presentación: 21 de abril de 2026, de 9:00 a 12:00 CST (de 10:00 a 13:00 ET)

Número de póster: 4396

Presentador: Hideo Yoshida

El resumen de la presentación está disponible en el Planificador de itinerarios de la Reunión Anual de la AACR 2026 | Presentación

Puede encontrar más información sobre la Reunión Anual de la AACR 2026 en el sitio web del evento, en el siguiente enlace: Reunión Anual de la AACR 2026 | Reuniones | AACR

Acerca de K- 679

K-679 es un conjugado unimicelar de anticuerpo cargado con fármaco (ADUC), un nuevo tipo de ADC que utiliza la tecnología de micelas patentada de Kowa, actualmente en desarrollo preclínico. El conjugado combina un anticuerpo anti-EGFR con unimicelas cargadas con fármaco (DM1), que incorporan cantidades sustanciales de carga útil en un polímero de cadena única. Este enfoque innovador logra una relación fármaco-anticuerpo (DAR) ultra alta de aproximadamente 45 moléculas de DM1 por anticuerpo, significativamente superior a la de los ADC convencionales.

En estudios no clínicos, K-679 ha demostrado farmacocinética selectiva para tumores, una amplia distribución intratumoral y efectos farmacodinámicos espaciales concordantes en modelos de xenoinjerto, en comparación con un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) de referencia. K-679 también mostró actividad antitumoral en modelos de xenoinjerto derivados de pacientes con cáncer colorrectal (PDX) con expresión baja y heterogénea del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

Contacto para los medios:

Ian Mehr

Kowa Research Institute, Inc.

919-433-1600

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