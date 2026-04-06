K-679: Nový konjugát unimicely nesoucí protilátku a léčivo vykazuje nádorově selektivní farmakokinetiku, rozsáhlou intratumorální distribuci a vynikající účinnost v neklinických zvířecích modelech
News provided byKowa Company Ltd.
Apr 06, 2026, 04:00 ET
NAGOJA, Japonsko, 6. dubna 2026 /PRNewswire/ – Společnost Kowa Company, Ltd. (sídlo: Nagoja, prefektura Aiči, Japonsko) dnes oznámila nadcházející prezentaci neklinických dat pro K-679, svůj nový konjugát unimicely nesoucí protilátku a léčivo (ADUC) s nevídanou kapacitou pro navázání léčiva. Sloučenina vyvinutá s využitím patentované micelární technologie společnosti Kowa prokázala nádorově selektivní farmakokinetiku, rozsáhlou intratumorální distribuci a vyšší účinnost u solidních nádorů exprimujících EGFR ve srovnání s konvenčními konjugáty protilátek (ADC). Údaje budou prezentovány na výročním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR), které se bude konat v San Diegu v Kalifornii od 17. do 22. dubna 2026.
Informace o prezentaci:
Název prezentace: Selektivní intratumorální distribuce a účinnost po léčbě T-DXd u K-679, EGFR-cíleného konjugátu unimicely nesoucího protilátku a léčivo (ADUC) s ultra vysokým poměrem léčiva k protilátce (DAR).
Název sekce: Technologie a platformy pro protilátky 2
Datum a čas prezentace: 21. dubna 2026, 9:00 až 12:00 CST (10:00 až 13:00 ET)
Číslo plakátu: 4396.
Přednášející: Hideo Yoshida
O látce K- 679
K-679 je konjugát unimicely nesoucí protilátku a léčivo (ADUC). Jedná se o nový typ ADC využívající patentovanou micelární technologii společnosti Kowa, který se v současné době nachází ve fázi neklinického vývoje. Tento konjugát kombinuje anti-EGFR protilátku s unimicelami nesoucími léčivo (DM1), které do jediného polymerního řetězce začleňují značné množství užitečného zatížení. Tento inovativní přístup dosahuje ultra vysokého poměru léčiva k protilátce (DAR) přibližně 45 molekul DM1 na jednu protilátku, což je výrazně více než u konvenčních ADC.
V neklinických studiích prokázal K-679 ve srovnání s referenčním konjugátem protilátky a léčiva (ADC) nádorově selektivní farmakokinetiku, rozsáhlou intratumorální distribuci a shodné prostorové farmakodynamické účinky u xenograftových modelů. K-679 rovněž vykázal protinádorovou účinnost u kolorektálních xenograftových modelů odvozených od pacientů (PDX) s nízkou a heterogenní expresí receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR).
Kontakt pro média:
Ian Mehr
Kowa Research Institute, Inc.
919-433-1600
[email protected]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320297/kowa_research_institute_inc_logo.jpg
Share this article