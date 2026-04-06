K-679: nový konjugát unimicelov s obsahom protilátok a liečiv vykazuje selektívnu farmakokinetiku pre nádory, rozsiahlu intratumorálnu distribúciu a vynikajúcu účinnosť v neklinických zvieracích modeloch.
Apr 06, 2026, 04:00 ET
NAGOJA, Japonsko, 6. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kowa Company, Ltd. (centrála: Nagoja, prefektúra Aiči, Japonsko) dnes oznámila nadchádzajúcu prezentáciu neklinických údajov o prípravku K‑679, svojom novom konjugáte unimicelov s protilátkami a liečivami (ADUC) s bezprecedentnou kapacitou liečiva. Zlúčenina, vyvinutá s použitím patentovanej micelovej technológie spoločnosti Kowa, preukázala farmakokinetiku selektívnu pre nádory, rozsiahlu intratumorálnu distribúciu a vynikajúcu účinnosť pri solídnych nádoroch exprimujúcich EGFR v porovnaní s konvenčnými konjugátmi protilátok a liečiv (ADC). Údaje budú prezentované na výročnom zasadnutí Americkej asociácie pre výskum rakoviny (AACR) v roku 2026, ktoré sa bude konať v San Diegu v Kalifornii od 17. do 22. apríla 2026.
Podrobné informácie o prezentácii
Názov prezentácie: Selektívna intratumorálna distribúcia a aktivita K-679 po liečbe T-DXd, konjugát unimicelov s obsahom protilátok a liečiv (ADUC) s ultravysokou koncentráciou DAR v EGFR
Názov relácie: Technológie a platformy protilátok 2
Dátum a čas prezentácie: 21. apríla 2026, 9:00 – 12:00 hod. CST (10:00 – 13:00 ET)
Číslo abstraktu: 4396
Prezentujúci: Hideo Yoshida
O K-679
K-679 je unimicelový konjugát s protilátkou a liečivom (ADUC), nový typ ADC využívajúci vlastnú micelovú technológiu spoločnosti Kowa, ktorý je momentálne v neklinickom vývoji. Konjugát kombinuje protilátku proti EGFR s unimicelami s obsahom liečiva (DM1), ktoré do jednoreťazcového polyméru začleňujú značné množstvo užitočného zaťaženia. Tento inovatívny prístup dosahuje ultravysoký pomer liečiva k protilátke (DAR), približne 45 molekúl DM1 na protilátku, čo je výrazne viac ako pri konvenčných ADC.
V neklinických štúdiách preukázal K-679 farmakokinetiku selektívnu pre nádor, rozsiahlu intratumorálnu distribúciu a zhodné priestorové farmakodynamické účinky v xenotransplantátových modeloch v porovnaní s referenčným konjugátom s obsahom protilátky a liečiva (ADC). K-679 tiež preukázal protinádorovú aktivitu v modeloch kolorektálneho xenotransplantátu odvodeného od pacienta (PDX) s nízkou a heterogénnou expresiou receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR).
Kontakt pre médiá:
Ian Mehr
Výskumný inštitút Kowa, Inc.
919-433-1600
[email protected]
