K-679: innowacyjny koniugat przeciwciała i miceli będącej nośnikiem leku wykazuje właściwości farmakokinetyczne umożliwiające selektywne oddziaływanie na guzy nowotworowe, rozległe działanie wewnątrz guza i wysoką skuteczność w nieklinicznych modelach zwierzęcych

NAGOJA, Japonia, 6 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Spółka Kowa Company, Ltd. (Siedziba: Nagoja, Prefektura Aichi, Japonia) ogłosiła dzisiaj nadchodzącą publikację danych z badań nieklinicznych nad K-679, innowacyjnym koniugatem przeciwciała i miceli będącej nośnikiem leku (ADUC, antibody drug-loaded unimicelle conjugate), charakteryzującym się bezprecedensową wydajnością w zakresie zawartości leku w nanocząsteczce. Związek ten, opracowany z zastosowaniem zastrzeżonej technologii micelarnej firmy Kowa, wykazał właściwości farmakokinetyczne umożliwiające selektywne oddziaływanie na guzy nowotworowe, rozległe działanie wewnątrz guza oraz doskonałą skuteczność w przypadku guzów litych z ekspresją EGFR w porównaniu z konwencjonalnymi koniugatami przeciwciało-lek (ADC - antibody drug conjugate). Dane zostaną przedstawione podczas dorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem 2026 (AACR, American Association for Cancer Research), która odbędzie się w dniach 17-22 kwietnia 2026 w San Diego w stanie Kalifornia.

Informacje o prezentacji

Tytuł prezentacji: Selektywne działanie wewnątrz guza nowotworowego i aktywność po T-DXd K-679: koniugat przeciwciała i miceli będącej nośnikiem leku (ADUC) ukierunkowany na EGFR o ultrawysokiej wartości stosunku leku do przeciwciał (DAR).

Tytuł sesji: Technologie i platformy w zakresie przeciwciał 2

Data i godzina prezentacji: 21 kwietnia 2026 r., 9:00 - 12:00 CST (10:00 - 13:00 ET)

Numer posteru: 4396

Prelegent: Hideo Yoshida

Abstrakt prezentacji jest dostępny w programie dorocznej konferencji AACR 2026.

Szczegółowe informacje na temat konferencji AACR Annual Meeting 2026 dostępne są na stronie wydarzenia pod następującym linkiem: AACR Annual Meeting 2026 | Meetings | AACR.

K-679

K-679 jest koniugatem przeciwciała i miceli będącej nośnikiem leku (ADUC). Stanowi nowej generacji koniugat przeciwciało-lek oparty na zastrzeżonej technologii micelarnej firmy Kowa i obecnie znajduje się na etapie opracowania nieklinicznego. Koniugat ten łączy przeciwciała anty-EGFR z micelą będącą nośnikiem leku (DM1), mieszcząc znaczne ilości substancji w polimerze prostym. Dzięki temu innowacyjnemu podejściu uzyskano ultrawysoki stosunek leku do przeciwciała (DAR, Drug-to-Antibody Ratio) na poziomie ok. 40 cząsteczek DM1 na przeciwciało, znacznie wyższym niż w przypadku konwencjonalnych koniugatów ADC.

W badaniach nieklinicznych koniugat K-679 wykazał właściwości farmakokinetyczne umożliwiające selektywne oddziaływanie na guzy nowotworowe, rozległe działanie wewnątrz guza i zgodne przestrzenne oddziaływanie farmakodynamiczne na przeszczepy heterogeniczne w porównaniu do będącego punktem odniesienia koniugatu przeciwciało-lek (ADC). K-679 wykazał również właściwości zwalczające guza na modelach przeszczepów heterogenicznych pochodzących od pacjentów z rakiem jelita grubego z niską i niejednorodną ekspresją receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR).

