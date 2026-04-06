K-679: Un nouveau conjugué d'anticorps chargé de Unimicelle présente une pharmacocinétique sélective de la tumeur , une distribution intratumorale étendue et une efficacité supérieure dans les modèles animaux non cliniques.

NAGOYA, Japon, 6 avril 2026 /PRNewswire/ -- Kowa Company, Ltd. (Siège : Nagoya, préfecture d'Aichi, Japon), a annoncé aujourd'hui la présentation prochaine de données non cliniques concernant le K-679, son nouveau conjugué unimicelle chargé en anticorps (ADUC), qui présente une capacité de chargement en médicament sans précédent. Le composé, développé à l'aide de la technologie micelle exclusive de Kowa, a démontré une pharmacocinétique sélective des tumeurs, une distribution intratumorale étendue et une efficacité supérieure dans les tumeurs solides exprimant l'EGFR par rapport aux conjugués anticorps-médicaments (ADC) conventionnels. Les données seront présentées lors de la réunion annuelle 2026 de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui se tiendra à San Diego, en Californie, du 17 au 22 avril 2026.

Détails de la présentation

Titre de la présentation : Distribution intratumorale sélective et activité post-T-DXd du K-679, un conjugué unimicelle chargé de médicaments (ADUC) à très haut DAR ciblant l'EGFR

Titre de la session : Technologies et plates-formes d'anticorps 2

Date et heure de la présentation : 21 avril 2026, 9h00 - 12h00 CST (10h00 - 13h00 ET)

Numéro d'affiche : 4396

Présentateur : Hideo Yoshida

Le résumé de la présentation est disponible sur AACR Annual Meeting 2026 Itinerary Planner | Presentation

De plus amples informations sur la réunion annuelle 2026 de l'AACR sont disponibles sur le site web de l'événement au lien suivant : Réunion annuelle de l'AACR 2026 | Réunions | AACR

A propos de K-679

K-679 est un conjugué unimicelle chargé en anticorps (ADUC), un nouveau type d'ADC utilisant la technologie micelle propriétaire de Kowa, actuellement en développement non clinique. Le conjugué associe un anticorps anti-EGFR à des unimicelles chargées de médicaments (DM1), qui incorporent des quantités substantielles de charges utiles dans un polymère à chaîne unique. Cette approche innovante permet d'obtenir un ratio DAR (Drug-to-Antibody Ratio) très élevé d'environ 45 molécules de DM1 par anticorps, ce qui est nettement supérieur aux ADC conventionnels.

Dans les études non cliniques, le K-679 a démontré une pharmacocinétique sélective des tumeurs, une distribution intratumorale étendue et des effets pharmacodynamiques spatiaux concordants dans les modèles de xénogreffes, par rapport à un conjugué anticorps-médicament (ADC) de référence. Le K-679 a également montré une activité antitumorale dans des modèles de xénogreffes colorectales dérivées de patients (PDX) présentant une expression faible et hétérogène du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR).

Relations avec la presse :

Ian Mehr

Kowa Research Institute, Inc.

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