K-679: Новый унимицеллярный конъюгат, загруженный антителом и лекарственным средством, демонстрирует опухолеселективную фармакокинетику, обширное внутриопухолевое распределение и превосходную эффективность в доклинических моделях на животных

НАГОЯ, Япония, 6 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Kowa Company, Ltd. (штаб-квартира: Нагоя, префектура Айти, Япония) объявила сегодня о предстоящей презентации доклинических данных по K‑679, новому разработанному компанией унимицеллярному конъюгату, содержащему антитело и лекарственное средство (ADUC), с беспрецедентной способностью загрузки лекарственного препарата. Соединение, разработанное с использованием запатентованной мицеллярной технологии Kowa, продемонстрировало селективную фармакокинетику опухоли, обширное внутриопухолевое распределение и превосходную эффективность в отношении солидных опухолей, экспрессирующих EGFR, по сравнению с обычными конъюгатами антитело-лекарственное средство (ADC). Данные будут представлены на ежегодном собрании Американской ассоциации по исследованию рака (AACR) 2026 года, которое состоится в Сан-Диего, штат Калифорния, с 17 по 22 апреля 2026 года.

Данные о презентации

Название презентации: Селективное внутриопухолевое распределение и пост-T-DXd активность K-679, унимицеллярный конъюгат со сверхвысоким DAR, загруженный антителом и лекарственным средством (ADUC), направленный на EGFR

Название сеанса: Технологии и платформы антител 2

Дата и время презентации: 21 апреля 2026 г., 9:00 – 12:00 CST (10:00 – 13:00 ET)

Номер постера: 4396

Докладчик: Хидео Ёсида (Hideo Yoshida)

Резюме презентации доступно в планировщике Ежегодного собрания AACR 2026 | Презентация

Более подробную информацию о Ежегодном собрании AACR 2026 можно найти на веб-сайте мероприятия по следующей ссылке: Ежегодное собрание AACR 2026 | Встречи | AACR

О K-679

K-679 представляет собой унимицеллярный конъюгат, загруженный антителом и лекарственным средством (ADUC), — новый тип ADC, в котором использована запатентованная мицеллярная технология Kowa, в настоящее время находящийся на доклинической стадии исследования. Конъюгат включает в себя антитело к EGFR с унимицеллами, загруженными лекарственным препаратом (DM1), которые содержат значительное количество полезных нагрузок в одноцепочечном полимере. Этот инновационный подход позволяет получить сверхвысокое DAR (отношение лекарственного препарата к антителу), составляющее приблизительно 45 молекул DM1 на одно антитело, что значительно выше, чем у традиционных ADC.

В доклинических исследованиях K-679 продемонстрировал опухолеселективную фармакокинетику, обширное внутриопухолевое распределение и согласованные пространственные фармакодинамические эффекты в моделях ксенотрансплантатов по сравнению с эталонным конъюгатом антител с лекарственными средствами (ADC). K-679 также продемонстрировал противоопухолевую активность в моделях колоректального ксенотрансплантата (PDX), полученного от пациента, с низкой и гетерогенной экспрессией рецептора эпидермального фактора роста (EGFR).

