El "Festival de Primavera 2026" de CCTV-4 presenta la Gala del Festival de Primavera

-Galopando hacia el Año Nuevo: el "Festival Chino Legendario: Festival de Primavera 2026" de CCTV-4 recorre el tras bambalinas de la Gala del Festival de Primavera

PEKÍN, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Con el fin del año viejo y el inicio de la cuenta regresiva para el Año Nuevo, el programa especial de CCTV-4, "Festival Chino Legendario: Festival de Primavera", presenta su exclusiva serie "Directo a la Gala del Festival de Primavera". A través de perspectivas multidimensionales y entrevistas a fondo, el programa acerca al público chino global a la artesanía y la calidez que definen esta fiesta cultural. Únase a nuestros anfitriones en su visita tras bambalinas de la Gala para conversar con los artistas sobre sus aspiraciones para el Año del Caballo. Disfrute de animadas interacciones y los deseos de Año Nuevo de invitados como Patty Hou (Hou Peicen), Steve Chou (Zhou Chuanxiong), Jordan Chan (Chen Xiaochun), Liu Tao, Wang Yang y Bai Lu, y sumérjase en el vibrante ambiente festivo.

Mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo y el espíritu navideño alcanza su máximo esplendor, sintonice el "Festival Chino Legendario: Festival de Primavera 2026" para descubrir la esencia de este "banquete cultural" tan apreciado por las comunidades chinas de todo el mundo. ¡Caminemos juntos hacia una nueva primavera donde todo se renueve!

