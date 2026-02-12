Im Galopp ins neue Jahr: CCTV-4's "Legendäres Chinesisches Fest: Frühlingsfest 2026" wirft einen Blick hinter die Kulissen der Frühlingsfest-Gala

BEIJING, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Während sich das alte Jahr dem Ende zuneigt und der Countdown für das neue Jahr beginnt, wird das Sonderprogramm "Legendäres chinesisches Fest" von CCTV-4 gezeigt: Frühlingsfest" präsentiert seine exklusive Reihe "Direkt zur Frühlingsfest-Gala". Durch mehrdimensionale Perspektiven und ausführliche Interviews bringt das Programm dem globalen chinesischen Publikum die Handwerkskunst und die Herzlichkeit näher, die dieses kulturelle Fest ausmachen. Begleiten Sie unsere Moderatoren hinter die Kulissen der Gala, um mit den Künstlern über ihre Erwartungen an das Jahr des Pferdes zu sprechen. Genießen Sie temperamentvolle Interaktionen und Neujahrswünsche von Gästen wie Patty Hou (Hou Peicen), Steve Chou (Zhou Chuanxiong), Jordan Chan (Chen Xiaochun), Liu Tao, Wang Yang und Bai Lu, und tauchen Sie ein in die lebhafte festliche Atmosphäre.

Galloping into the New Year: CCTV-4's "Legendary Chinese Festival: Spring Festival 2026" Goes Behind the Scenes of the Spring Festival Gala

Wenn das Feuerwerk den Himmel erhellt und die Festtagsstimmung ihren Höhepunkt erreicht, können Sie das "Legendary Chinese Festival" hören: Frühlingsfest 2026", um das Wesen dieses "kulturellen Festmahls" zu entdecken, das von den chinesischen Gemeinschaften weltweit geschätzt wird. Lasst uns gemeinsam einem neuen Frühling entgegengehen, in dem sich alles erneuert!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902986/1.jpg