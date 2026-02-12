Galoper vers la nouvelle année : Festival chinois légendaire" de CCTV-4 : Spring Festival 2026" : dans les coulisses du gala du festival de printemps

BEIJING, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'ancienne année touche à sa fin et que le compte à rebours de la nouvelle année commence, l'émission spéciale de CCTV-4 "Legendary Chinese Festival" (Festival chinois légendaire) : Spring Festival" présente sa série exclusive "Direct to the Spring Festival Gala". Grâce à des perspectives multidimensionnelles et à des entretiens approfondis, le programme rapproche le public chinois du monde entier de l'artisanat et de la chaleur qui caractérisent cette fête culturelle. Rejoignez nos animateurs dans les coulisses du gala pour discuter avec les artistes de leurs aspirations pour l'Année du cheval. Profitez des interactions animées et des vœux de Nouvel An d'invités tels que Patty Hou (Hou Peicen), Steve Chou (Zhou Chuanxiong), Jordan Chan (Chen Xiaochun), Liu Tao, Wang Yang et Bai Lu, et plongez-vous dans l'atmosphère festive et vibrante de l'événement.

Alors que les feux d'artifice illuminent le ciel et que l'esprit de fête atteint son paroxysme, écoutez "Legendary Chinese Festival" : Fête du printemps 2026" pour découvrir l'essence de ce "banquet culturel" cher aux communautés chinoises du monde entier. Allons ensemble vers un nouveau printemps où tout se renouvelle !

