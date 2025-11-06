MUSCAT, Oman, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Bourse de Mascate (MSX), Oman, a enregistré sa meilleure performance depuis près de dix ans grâce aux réformes menées par l'Oman Investment Authority (OIA), le fonds souverain du pays qui gère plus de 50 milliards de dollars d'actifs. La valeur des transactions a été multipliée par cinq depuis 2021 pour atteindre environ 8,45 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière a augmenté de 51 % pour dépasser les 79 milliards de dollars. L'indice MSX a récemment dépassé le seuil des 5 000 points pour la première fois en huit ans, signe d'un regain de confiance des investisseurs et d'une activité accrue sur le marché.

LA VALEUR DES ÉCHANGES DE LA BOURSE DE MASCATE, OMAN, A QUINTUPLÉ POUR ATTEINDRE 8,45 MILLIARDS DE DOLLARS

Cette augmentation reflète les efforts déployés par Oman pour renforcer son marché des capitaux et attirer les investissements régionaux et internationaux, conformément à la Vision 2040 d'Oman. La Bourse de Mascate, qui est au cœur du marché des capitaux d'Oman, est devenue l'une des bourses à la croissance la plus rapide du Golfe. La transformation a commencé avec le Décret royal n° 5/2021, qui a transformé le marché des valeurs mobilières de Mascate en une société par actions de type fermé détenue à 100 % par l'OIA. Cette décision a permis de mettre en place de nouveaux programmes visant à accroître les liquidités, à augmenter le nombre de cotations et à moderniser les infrastructures.

« Les progrès de la MSX reflètent la vision de l'OIA de construire une bourse efficace et accueillante pour les investisseurs, qui soutient la croissance économique et attire des investissements de qualité », a déclaré Mulham bin Basheer Al Jarf, président adjoint pour les investissements à l'OIA. « Notre plan progressif s'est d'abord concentré sur l'instauration de la confiance et sur les liquidités, puis sur l'élargissement de l'actionnariat et l'intégration des meilleures pratiques mondiales ».

Depuis 2022, la MSX a progressé de 67 %, surpassant les principaux indices de référence mondiaux tels que le S&P 500 et les indices MSCI pour les marchés du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), les marchés émergents et les marchés chinois. Cette croissance est le résultat de la stratégie de l'OIA visant à renforcer les liquidités, à diversifier les admissions en bourse et à élargir la base d'investisseurs, permettant à la bourse de surpasser ses homologues régionaux et mondiaux.

Le programme d'introduction en bourse mis en place par l'OIA a joué un rôle central dans cette expansion. La cotation d'Abraj Energy Services en 2023 a permis de lever environ 244 millions de dollars, soit la plus importante introduction en bourse depuis 2010, tandis que la cotation d'OQ Gas Networks, d'un montant de 749 millions de dollars, a attiré plus de 10 milliards de dollars SD d'ordres. Parmi les investisseurs figuraient Fluxys Belgium et des entités soutenues par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite et le Qatar Investment Authority, ce qui témoigne de la confiance mondiale dans le marché omanais.

La dynamique s'est poursuivie en 2024 et 2025 avec les cotations d'OQ Exploration and Production (2,5 milliards de dollars), d'OQ Biodiesel and Industries (490 millions de dollars) et d'ASYAD Shipping, la branche maritime d'Asyad Group, qui a levé 333 millions de dollars et a marqué l'entrée du secteur logistique omanais dans le commerce public.

Pour soutenir la croissance, l'OIA a lancé le fonds de liquidité Tanmia en 2024 avec un capital de 130 millions d'USD, qui sera porté à 390 millions de dollars d'ici la mi-2025. Géré par Tanmia, United Securities et Ubhar Capital, le fonds soutient la stabilité et la liquidité du marché.

« La vision stratégique de l'OIA a renforcé la MSX en améliorant la gouvernance, la transparence et l'efficacité des échanges », a déclaré Haitham Al Salmi, PDG de la MSX. Soutenu par les régulateurs, les programmes nationaux et les principales banques, le marché des capitaux d'Oman est devenu une plateforme diversifiée enregistrant des échanges records et une participation mondiale croissante, positionnant la MSX comme un moteur clé de l'investissement et de la modernisation.

