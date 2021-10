endpoint e Berlinger colaboram para oferecer visibilidade completa do histórico de temperatura de um produto medicinal experimental

SAN FRANCISCO e SUÍÇA, 6 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A endpoint Clinical, líder em tecnologia de resposta interativa global (IRT®) para estudos clínicos, e a Berlinger & Co. AG, especializada na produção de soluções inovadoras e personalizadas para o monitoramento de produtos sensíveis à temperatura no setor farmacêutico e médico, anunciaram sua parceria para oferecer visibilidade completa de ponta a ponta de todo o histórico de temperatura de um produto medicinal experimental (IMP).

"Nos últimos anos, o mercado de logística de cadeia de frio para estudos clínicos mostrou um crescimento de cerca de dez por cento. Isso está, em grande parte, relacionado ao número crescente de produtos biológicos e anticorpos monoclonais que estão em estudo. Portanto, falhas na cadeia de frio em estudos clínicos têm um enorme impacto", disse o Dr. Harald van Weeren, gerente de segmento de estudos clínicos da Berlinger.

Nossas empresas entendem os riscos de gerenciar IMPs controlados por temperatura e, portanto, nos concentramos em desenvolver uma solução para ajudar a reduzir os riscos e eliminar os principais problemas. Entre estes problemas estão transparência limitada e ausência de informações, falta de visibilidade centralizada imediata, gerenciamento demorado do deslocamento e lentidão na tomada de decisão, consolidação demorada dos dados para auditorias, desperdício de medicamentos e reagendamento de pacientes ou perda dos mesmos.

Com esta parceria, a endpoint e a Berlinger podem oferecer aos patrocinadores uma solução totalmente integrada, utilizando uma avaliação manual de dados de monitoramento de temperatura de 25 dias e transformando-a em uma tomada de decisão instantânea. Isso reduz significativamente os custos em até sete dígitos e melhora a segurança do paciente, permitindo a tomada rápida de decisão graças à visibilidade completa do histórico de temperatura.

Patrocinadores e unidades colherão os benefícios imediatos dessa sofisticada integração tecnológica em diversas áreas:

Treinamento: menos treinamento necessário para os usuários da unidade

menos treinamento necessário para os usuários da unidade Manuseio: redução do tempo de administração, do manuseio e dos riscos associados

redução do tempo de administração, do manuseio e dos riscos associados Gestão do deslocamento: redução do risco de distribuição de medicamentos afetados por um desvio de temperatura

redução do risco de distribuição de medicamentos afetados por um desvio de temperatura Paciente: redução do número de pacientes que faltam às visitas e aumento da segurança do paciente

redução do número de pacientes que faltam às visitas e aumento da segurança do paciente Auditoria: todos os dados de temperatura disponíveis em um sistema para uma fácil preparação

todos os dados de temperatura disponíveis em um sistema para uma fácil preparação Medicamentos: redução do desperdício de produtos de teste

"A segurança do paciente sempre foi uma alta prioridade para a endpoint. À medida que a logística da cadeia de frio se torna cada vez mais importante devido ao número crescente de estudos que utilizam produtos biológicos, entendemos como é vital manter a cadeia de conservação. Isso garante que o IMP não saia das faixas de temperatura previstas para este produto. Estamos felizes por fazer parceria com a Berlinger em uma integração que oferece uma solução contínua para o patrocinador e para a unidade", disse Jeff Rubesin, diretor sênior de estratégia de produtos da endpoint Clinical.

Sobre a endpoint

A endpoint é uma fornecedora de sistemas e soluções de tecnologia de resposta interativa (IRT®) que apoia o setor de ciências da vida. Na última década, sua equipe de profissionais totalmente dedicados ao cliente aprimorou continuamente seu conjunto de tecnologias para ajudar os patrocinadores a obter sucesso em testes clínicos. A PULSE®, sua solução dinâmica de IRT para randomização e gerenciamento de pacientes, gerenciamento de unidades e gestão de suprimentos de medicamentos, juntamente com a DRIVE, sua ferramenta de gestão de suprimentos clínicos de ponta, demonstrou maximizar a cadeia de suprimentos e minimizar os custos operacionais, além de garantir que os pacientes recebam as doses de medicamentos de forma oportuna e precisa. A sede da endpoint fica em San Francisco, na Califórnia, com escritórios nos Estados Unidos, na UE e na Ásia. www.endpointclinical.com

Sobre a Berlinger

A Berlinger é uma empresa suíça familiar, tradicional e independente especializada na produção de soluções inovadoras e personalizadas para o monitoramento de produtos sensíveis à temperatura nos setores farmacêutico e médico, bem como para equipamentos de controle de doping, para garantir o transporte e o armazenamento seguros de amostras de urina e sangue no setor esportivo.

Fundada em 1865 como fábrica de tecelagem, a Berlinger desenvolveu sua empresa ao longo dos anos e se tornou uma fabricante líder mundial de equipamentos de controle de doping e é uma das três líderes do mercado de soluções de monitoramento de temperatura.

Acesse https://www.berlinger.com/usa/ para saber mais.

