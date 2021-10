endpoint et Berlinger collaborent pour fournir une visibilité complète du suivi de la température des médicaments expérimentaux

Solution entièrement intégrée : transforme une évaluation manuelle des données de surveillance de la température sur une période de 25 jours en prise de décision instantanée

SAN FRANCISCO et SUISSE, 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- endpoint Clinical, le leader mondial de la technologie de réponse interactive (IRT®) pour les essais cliniques, et Berlinger & Co. AG,, une entreprise se spécialisant dans la production de solutions innovantes et personnalisées pour le suivi de la température des produits sensibles à la température de l'industrie pharmaceutique et médicale, ont annoncé leur partenariat pour fournir une visibilité de bout en bout du suivi complet de la température des médicaments expérimentaux.

« Au cours des dernières années, le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les essais cliniques a connu une croissance d'environ 10 %. Celle-ci est largement attribuable au nombre croissant d'études portant sur les médicaments biologiques et les anticorps monoclonaux. Par conséquent, les défaillances associées à la chaîne du froid dans le cadre d'essais cliniques ont des répercussions de plus en plus graves, a déclaré Harald van Weeren, directeur des essais cliniques de Berlinger.

Nos entreprises comprennent les risques concernant la gestion des médicaments expérimentaux à température contrôlée. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur la conception d'une solution contribuant à réduire les risques et à éliminer les problèmes fondamentaux. À titre d'exemple, citons la faible transparence et l'information manquante, le manque de visibilité centralisée immédiate, la gestion chronophage des écarts de température et la lenteur du processus de décision, l'unification chronophage des données pour la réalisation d'audits, le gaspillage de médicaments et le report de rendez-vous ou la perte de patients.

Grâce à ce partenariat, endpoint et Berlinger peuvent fournir aux promoteurs une solution entièrement intégrée qui transforme une évaluation manuelle des données de surveillance de la température sur une période de 25 jours en une prise de décision instantanée. Cette solution permet de réduire considérablement les coûts jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars, améliore la sécurité des patients et favorise une prise de décision rapide grâce à une visibilité complète du suivi de la température.

Les promoteurs et les sites où ont lieu les études tireront profit des avantages immédiats de cette intégration technologique sophistiquée dans différents domaines :

Éducation : les utilisateurs ont besoin de moins de formation

les utilisateurs ont besoin de moins de formation Manutention : réduction du temps d'administration, de la manutention manuelle et des risques connexes

réduction du temps d'administration, de la manutention manuelle et des risques connexes Gestion des écarts de température : réduction des risques associés à la distribution de médicaments exposés à un écart de température

réduction des risques associés à la distribution de médicaments exposés à un écart de température Patient : réduction du nombre de visites manquées de patients et renforcement de la sécurité des patients

réduction du nombre de visites manquées de patients et renforcement de la sécurité des patients Audits : toutes les données sur la température sont accessibles à partir d'un seul système pour faciliter la préparation

toutes les données sur la température sont accessibles à partir d'un seul système pour faciliter la préparation Médicaments : réduction de la quantité de déchets découlant des études de produits

« La sécurité des patients a toujours été une grande priorité pour endpoint. Comme la logistique de la chaîne du froid gagne en importance en raison du nombre croissant d'études sur les matières biologiques, nous comprenons la nécessité de maintenir la chaîne de contrôle. Cela garantit que la température d'un produit médicinal expérimental demeure dans les limites de la plage de températures convenue pour ce produit. Nous sommes heureux de collaborer avec Berlinger en vue de favoriser une intégration visant à offrir une solution harmonieuse pour le promoteur et le site de l'étude », a déclaré Jeff Rubesin, directeur principal, Stratégie de produit chez endpoint Clinical.

À propos d'endpoint

endpoint est un fournisseur de systèmes et de solutions de technologie de réponse interactive (IRT®) qui soutient l'industrie des sciences de la vie. Au cours de la dernière décennie, son équipe de professionnels axés sur la clientèle a continuellement fait évoluer sa suite de technologies pour aider les promoteurs à réussir leurs essais cliniques. Leur solution dynamique de technologie de réponse interactive, PULSE®, pour la randomisation et la gestion des patients, la gestion des sites et la gestion de l'approvisionnement en médicaments, ainsi que leur outil de pointe de gestion des fournitures cliniques, DRIVE, ont prouvé qu'ils pouvaient optimiser la chaîne d'approvisionnement et minimiser les coûts opérationnels, tout en garantissant un dosage précis et en temps voulu des patients. endpoint a son siège à San Francisco, en Californie, et dispose de bureaux aux États-Unis, dans l'UE et en Asie. www.endpointclinical.com

À propos de Berlinger

Berlinger est une entreprise familiale suisse traditionnelle et indépendante spécialisée dans la production de solutions innovantes et personnalisées pour le suivi des biens sensibles à la température au sein de l'industrie pharmaceutique et médicale. L'entreprise conçoit aussi des solutions dans le domaine de l'équipement de contrôle antidopage qui garantissent le transport et l'entreposage sécuritaires d'échantillons d'urine et de sang dans l'industrie du sport.

Fondée en 1865 en tant que fabricant de textiles, Berlinger a développé ses activités au fil des ans et est devenue un leader mondial dans la fabrication d'équipement de contrôle antidopage. L'entreprise figure parmi les trois principaux leaders du marché des solutions de surveillance de la température.

Pour en savoir plus, consultez le https://www.berlinger.com/usa/.

