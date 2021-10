endpoint i Berlinger podejmują współpracę w celu zapewnienia pełnej przejrzystości historycznego wykresu temperatury IMP

W pełni zintegrowane rozwiązanie: zmiana 25-dniowej ręcznej oceny danych z monitoringu temperatury w natychmiastowe podejmowanie decyzji.

SAN FRANCISCO i SZWAJCARIA, 7 października 2021 r. /PRNewswire/ -- endpoint Clinical, światowy lider w dziedzinie interaktywnej technologii odpowiedzi (IRT®) dla badań klinicznych, oraz Berlinger & Co. AG, firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych i zindywidualizowanych rozwiązań do monitorowania wrażliwych na temperaturę towarów w przemyśle farmaceutycznym i medycznym, poinformowały o nawiązaniu współpracy w celu zapewnienia pełnej, kompleksowej przejrzystości kompletnej historii temperatury badanego produktu leczniczego (IMP).

„Na przestrzeni ostatnich kilku lat rynek logistyki łańcucha chłodniczego dla badań klinicznych zanotował wzrost o około 10%. W znacznym stopniu jest to związane z rosnącą liczbą preparatów biologicznych i przeciwciał monoklonalnych, które są poddawane badaniom. Dlatego też awarie łańcucha chłodniczego w badaniach klinicznych mają coraz większe znaczenie" – powiedział dr Harald van Weeren, kierownik segmentu badań klinicznych w firmie Berlinger.

Nasze przedsiębiorstwa doskonale rozumieją ryzyko związane z zarządzaniem IMP o kontrolowanej temperaturze, dlatego też skupiliśmy się na opracowaniu rozwiązania, które pomogłoby zmniejszyć ryzyko i wyeliminować podstawowe problemy. Do takich wyzwań należą: ograniczona transparentność i brak informacji, brak natychmiastowej, scentralizowanej widoczności, czasochłonne zarządzanie trasami i powolne podejmowanie decyzji, czasochłonna konsolidacja danych na potrzeby audytów, marnotrawstwo leków, zmiana harmonogramu wizyt pacjentów lub ich utrata.

Dzięki temu partnerstwu endpoint i Berlinger mogą zaoferować klientom sponsorującym w pełni zintegrowane rozwiązanie, które pozwoli im przez 25 dni ręcznie oceniać dane z monitoringu temperatury i błyskawicznie podejmować decyzje. To zdecydowanie obniża koszty do 7-cyfrowych wartości i poprawia bezpieczeństwo pacjentów, pozwalając na sprawne podejmowanie decyzji dzięki pełnej dostępności historii temperatury.

Zarówno sponsorzy, jak i placówki specjalizujące się w różnych obszarach mogą czerpać natychmiastowe korzyści z tej zaawansowanej integracji technologicznej:

Edukacja: redukcja konieczności instruktażu dla użytkowników serwisu.

Obsługa: redukcja czasu pracy administracji, ręcznej obsługi i związanego z tym ryzyka.

Zarządzanie zmianami temperatury: zmniejszenie ryzyka dystrybucji leków narażonych na odchylenia temperatury.

Pacjent: zmniejszenie liczby rezygnacji z wizyt u pacjentów i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Audyt: wszystkie dane dotyczące temperatury dostępne w jednym systemie ułatwiającym ich przygotowanie.

Leki: ograniczenie marnotrawstwa produktów do bada.

„Bezpieczeństwo pacjentów zawsze było dla endpoint najważniejszym celem. Ponieważ logistyka łańcucha chłodniczego staje się coraz ważniejsza ze względu na stale rosnącą liczbę badań, w których wykorzystuje się leki biologiczne, doskonale rozumiemy, jak istotne jest utrzymanie łańcucha przechowywania. Dzięki temu IMP nie wykracza poza ustalone zakresy temperatur dla danego produktu. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Berlinger przy integracji zapewniającej bezproblemowe rozwiązanie zarówno dla sponsora, jak i placówki" - powiedział Jeff Rubesin, starszy dyrektor ds. strategii produktu w endpoint Clinical.

endpoint

endpoint jest dostawcą technologii interaktywnych odpowiedzi (IRT®), który wspiera branżę nauk biologicznych. W ostatnim dziesięcioleciu ukierunkowany na potrzeby klienta zespół stale rozwijał swój pakiet rozwiązań, aby pomóc sponsorom osiągnąć sukces w badaniach klinicznych. Dynamiczne rozwiązanie IRT firmy pod nazwą PULSE ® do randomizacji i zarządzania pacjentami, zarządzania ośrodkami badań i dostawami leków, oraz DRIVE, najnowocześniejsze narzędzie do zarządzania dostawami w badaniach klinicznych, pozwoliły na maksymalne wykorzystanie łańcucha dostaw i ograniczenie kosztów operacyjnych oraz zapewnienie terminowego i dokładnego dawkowania dla pacjentów. endpoint ma siedzibę w San Francisco w stanie Kalifornia i liczne oddziały w USA, UE i Azji. www.endpointclinical.com

Berlinger

Berlinger jest tradycyjnym i niezależnym szwajcarskim przedsiębiorstwem rodzinnym, które specjalizuje się w produkcji innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań do monitorowania towarów wrażliwych na temperaturę w przemyśle farmaceutycznym i medycznym, jak również w urządzeniach do kontroli dopingowej zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie próbek moczu i krwi w branży sportowej.

Firma Berlinger, powstała w 1865 roku jako producent wyrobów tkackich, z biegiem lat rozwinęła swoją działalność i stała się wiodącym na świecie producentem urządzeń do kontroli dopingowej oraz należy do czołowej trójki liderów na rynku rozwiązań do monitorowania temperatury

