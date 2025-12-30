Energia dla wszystkich: SINEXCEL przekuwa zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w konkretne działania

SHENZHEN, Chiny, 30 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) pomyślnie zakończył dwumiesięczną globalną inicjatywę ESG, przekuwając wizję zrównoważonego rozwoju „Energy for All" w realne, wymierne działania, będące kontynuacją wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju ogłoszonej w kwietniu bieżącego roku.

Małe działania, wymierne efekty

Energy for All: SINEXCEL Turns Sustainability Commitments into Action

Obejmując siedem krajów z udziałem ponad 80 pracowników oraz partnerów, inicjatywa połączyła działania w ramach czterech kluczowych filarów: edukacji, środowiska, rozwoju oraz zdrowia.

Dzięki działaniom w zakresie niskoemisyjności uczestnicy wykonali łącznie ponad 378 000 kroków i usunęli 60 kg odpadów, przyczyniając się do szacowanego ograniczenia emisji CO2 o 52 kg - co odpowiada około 2,4 roku pochłaniania CO2 przez jedno drzewo - pokazując, że indywidualne działania mogą sumować się w znaczącą zmianę.

Wspieranie rozwoju poprzez edukację

SINEXCEL wsparł niemiecką młodzieżową grupę z dziedziny robotyki liczącą ponad 80 osób podczas różnych wydarzeń międzynarodowych, a jednocześnie nawiązał współpracę z czołowymi uczelniami, w tym Uniwersytetem Tsinghua oraz Uniwersytetem w Syczuanie, w celu rozwijania wiedzy i badań w zakresie energii odnawialnej, magazynowania energii w sieci oraz technologii związanych z jakością energii.

Harmonia technologii i natury

Współpracując ze Schneider Electric oraz Phoenix Contact, SINEXCEL promował w ramach inicjatywy ekologiczne wędrówki piesze, akcje sprzątania terenów zielonych oraz warsztaty ekologiczne, wzmacniając odpowiedzialność środowiskową także poza miejscem pracy.

Napędzanie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje

We współpracy z firmą Infineon SINEXCEL udoskonalił rozwiązania w zakresie magazynowania energii oraz jakości energii, rozwijając ich parametry technologiczne zgodnie z długoterminowymi celami zrównoważonego rozwoju.

Promowanie inkluzywności i dobrostanu w obszarze zdrowia

W Europie, Ameryce Północnej, regionie APAC, Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie nawiązaliśmy dialog z globalnymi zespołami, aby poznać ich perspektywy, wspierając kulturę inkluzywności, troski i zaangażowania.

„W SINEXCEL hasło >>Energy for All<< to coś więcej niż inicjatywa - odzwierciedla ono nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz wartości, które dzielimy jako globalna społeczność. Od wspierania młodych innowatorów po promowanie bardziej ekologicznego stylu życia zarówno w biurze, jak i we współpracy z naszymi partnerami - każde działanie ma znaczenie. Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy przekuwać wizję w realny wpływ, i będziemy nadal wspierać rozwiązania oraz praktyki, które tworzą bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich" - powiedziała Celine Li, dyrektorka generalna ds. brandingu i marketingu w SINEXCEL.

Dzięki wizji zrównoważonego rozwoju „Energy for All" SINEXCEL przekłada filozofię zrównoważonego rozwoju na realne działania, wspierając współpracę, wzmacniając społeczności i kształtując bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 12 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, takimi jak EVE Energy i Schneider Electric, na rzecz wolności energetycznej.

