Energia pre všetkých: SINEXCEL premieňa záväzok udržateľnosti na činy
News provided bySINEXCEL
Dec 30, 2025, 04:00 ET
SHENZHEN, Čína, 30. december 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) úspešne ukončila svoju dvojmesačnú globálnu iniciatívu v oblasti ESG a transformovala víziu udržateľnosti pod názvom Energia pre všetkých na zmysluplné a merateľné činy v nadväznosti na svoju stratégie udržateľnosti z apríla tohto roku.
Drobné kroky, merateľný vplyv
Iniciatíva, ktorá zahŕňala sedem krajín a zapojila viac ako 80 zamestnancov a partnerov, spojila úsilie v štyroch kľúčových pilieroch –vzdelávanie, životné prostredie, rozvoj a zdravie.
V rámci nízkouhlíkových aktivít účastníci prešli viac ako 378 000 schodov a odstránili 60 kg odpadu, čím prispeli k odhadovanému zníženiu emisií CO₂ o 52 kg – čo zodpovedá približne množstvu CO₂, aké absorbuje jeden strom za 2,4 roku. Demonštruje to, ako môžu jednotlivé akcie viesť k zmysluplnej zmene.
Podpora rastu prostredníctvom vzdelávania
Spoločnosť SINEXCEL podporila nemecký mládežnícky tím zameraný na robotiku s viac ako 80 členmi na rôznych globálnych podujatiach a zároveň spolupracovala s poprednými univerzitami vrátane Tsinghua a Sichuan s cieľom rozvíjať poznatky o obnoviteľnej energii a výskum v oblasti technológií skladovania energie a kvality energie v sieti.
Harmonizácia technológie a prírody
V spolupráci so Schneider Electric a Phoenix Contact spoločnosť SINEXCEL v rámci tejto iniciatívy propagovala ekologickú turistiku, zber odpadkov a ekologické workshopy, čím podporila environmentálnu zodpovednosť aj mimo pracoviska.
Podpora udržateľného rozvoja prostredníctvom inovácií
V spolupráci so spoločnosťou Infineon vylepšila spoločnosť SINEXCEL svoje riešenia v oblasti skladovania a kvality energie a zvýšila technologický výkon v súlade s dlhodobými cieľmi udržateľnosti.
Podpora inklúzie a pohody v oblasti zdravia
Spojili sme sa s našimi globálnymi tímami v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Tichomorí, Latinskej Amerike a na Blízkom východe, aby sme si vypočuli ich názory a podporili kultúru inklúzie, starostlivosti a angažovanosti.
„U nás v SINEXCEL je „Energia pre všetkých" viac než len iniciatíva – odráža náš záväzok k udržateľnosti a hodnoty, ktoré zdieľame ako globálna komunita. Od podpory postavenia mladých inovátorov až po rozvoj ekologickejšieho životného štýlu v kancelárii a s našimi partnermi, každý krok sa počíta. Sme hrdí na to, ako premieňame víziu na reálny vplyv, a budeme naďalej presadzovať riešenia a postupy, ktoré vytvárajú udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých," povedala Celine Li, generálna riaditeľka pre značku a marketing spoločnosti SINEXCEL.
Prostredníctvom svojej vízie udržateľnosti pod názvom Energia pre všetkých premieňa spoločnosť SINEXCEL filozofiu udržateľnosti na reálny dopad, podporuje spoluprácu, posilňuje komunity a formuje udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a stala sa priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektromobilov a riešení kvality energie. S inštalovanou kapacitou skladovania 12 GW, 140 000 nabíjačkami elektrických vozidiel a takmer 20 miliónmi ampérov nasadených aktívnych harmonických filtrov (AHF) spolupracuje spoločnosť SINEXCEL s lídrami v odvetví, ako sú EVE Energy a Schneider Electric, aby posilňovali energetickú slobodu.
Kontakt: [email protected]
Share this article