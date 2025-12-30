Energie pro všechny: SINEXCEL proměňuje závazky v oblasti udržitelnosti v konkrétní činy

ŠEN-ČEN, Čína, 30. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost SINEXCEL (300693.SZ) úspěšně uzavřela svou dvouměsíční globální iniciativu ESG (udržitelného investování), v jejímž rámci proměnila svou vizi udržitelnosti Energie pro všechny ve smysluplné a měřitelné činy po zahájení své strategie udržitelnosti v dubnu tohoto roku.

Malé kroky, měřitelný dopad

Iniciativa, která se rozšířila do sedmi zemí a zapojila více než 80 zaměstnanců a partnerů, sjednotila úsilí ve čtyřech klíčových pilířích – vzdělávání, životním prostředí, rozvoji a zdraví.

Při nízkouhlíkových aktivitách ušli účastníci více než 378.000 kroků a odstranili 60 kg odpadků, čímž přispěli k odhadovanému snížení emisí CO₂ o 52 kg, což odpovídá přibližně 2,4 letům absorpce CO₂ stromem, a dokázali tak, jak mohou individuální akce přispět k významné změně.

Podpora růstu vzděláváním

Společnost SINEXCEL podpořila německý mládežnický robotický tým s více než 80 členy na různých globálních akcích a zároveň navázala spolupráci s předními univerzitami, včetně Čching-chua a Sečuan, s cílem rozvíjet znalosti a výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů energie, skladování energie pro tvorbu energetických sítí a technologií kvality elektrické energie.

Harmonizace technologie a přírody

Ve spolupráci se společnostmi Schneider Electric a Phoenix Contact podporovala SINEXCEL v rámci této iniciativy ekologické turistické výlety, sběr odpadků a ekologické workshopy, čímž posilovala odpovědnost za životní prostředí i mimo pracoviště.

Podpora udržitelného rozvoje inovacemi

Ve spolupráci se společností Infineon vylepšila společnost SINEXCEL svá řešení v oblasti skladování a kvality energie a posunula technologický výkon v souladu s dlouhodobými cíli udržitelnosti.

Podpora inkluze a pohody v oblasti zdraví

V celé Evropě, Severní Americe, Asijsko-pacifickém regionu (APAC), Latinské Americe a na Středním východě jsme se spojili se svými globálními týmy, abychom si vyslechli jejich názory a podpořili kulturu inkluze, péče a zapojení.

„Ve společnosti SINEXCEL je ,Energie pro všechny' více než jen iniciativa – odráží náš závazek k udržitelnosti a hodnoty, které sdílíme jako globální komunita. Od podpory mladých inovátorů po prosazování ekologičtějšího životního stylu v kanceláři a u našich partnerů – každá akce se počítá. Jsme hrdí na to, jak proměňujeme vizi v reálný dopad, a budeme i nadále prosazovat řešení a postupy, které vytvářejí udržitelnější budoucnost pro všechny," uvedla Celine Li, generální ředitelka pro jedinečnou identitu, propagaci a marketing společnosti SINEXCEL.

Svou vizí udržitelnosti Energie pro všechny proměňuje společnost SINEXCEL koncepci udržitelnosti v reálné výsledky, podporuje spolupráci, posiluje komunity a utváří udržitelnější budoucnost pro všechny.

O společnosti SINEXCEL

Společnost SINEXCEL byla založena v roce 2007 a je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 12 GW, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů AHF spolupracuje společnost SINEXCEL s předními podniky v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické nezávislosti.

Kontakt: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851778/SINEXCEL.jpg 

