Энергия для всех: SINEXCEL реализует обязательства в области устойчивого развития

SINEXCEL

Dec 30, 2025, 02:00 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 30 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания SINEXCEL (300693.SZ) успешно завершила свою двухмесячную глобальную ESG-инициативу, превратив свое видение устойчивого развития «Энергия для всех» в значимые, измеримые действия после запуска своей стратегии устойчивого развития в апреле этого года.

Небольшие действия, измеримое воздействие

Эта инициатива, охватывающая семь стран и объединяющая более 80 сотрудников и партнеров, объединила усилия по четырем ключевым направлениям — образование, окружающая среда, развитие и здравоохранение.

Благодаря низкоуглеродным действиям участники прошли более 378 000 шагов и удалили 60 кг мусора, что способствовало примерному сокращению выбросов CO₂ на 52 кг, что эквивалентно примерно 2,4 годам поглощения CO₂ деревом, демонстрируя, как отдельные действия могут привести к значительным изменениям.

Освещающий рост через образование

Компания SINEXCEL поддержала немецкую молодежную команду по робототехнике, состоящую из более чем 80 членов, в различных глобальных мероприятиях, а также сотрудничала с ведущими университетами, включая Цинхуа и Сычуань, для продвижения знаний и исследований в области возобновляемых источников энергии для технологий накопления энергии и качества электроэнергии.

Гармонизация технологии и природы

Сотрудничая с Schneider Electric и Phoenix Contact, компания SINEXCEL продвигала зеленые походы, пикапы для мусора и экологические семинары в рамках этой инициативы, способствуя экологической ответственности за пределами рабочего места.

Стимулирование устойчивого развития с помощью инноваций

Работая с Infineon, компания SINEXCEL улучшила свои решения в области хранения и качества электроэнергии, улучшив технологические характеристики в соответствии с долгосрочными целями устойчивого развития.

Продвижение инклюзивности и благополучия в здравоохранении

По всей Европе, Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанскому региону, Латинской Америке и Ближнему Востоку мы общались с нашими глобальными командами, чтобы услышать их точки зрения, развивая культуру инклюзивности, заботы и вовлеченности.

«В SINEXCEL «Энергия для всех» — это больше, чем инициатива, это отражает нашу приверженность устойчивому развитию и ценностям, которые мы разделяем как глобальное сообщество. От расширения прав и возможностей молодых новаторов до продвижения более экологичного образа жизни в офисе и с нашими партнерами — каждое действие имеет значение. Мы гордимся тем, как превращаем видение в воздействие, и мы будем продолжать отстаивать решения и практики, которые создают более устойчивое будущее для всех», — сказала Селин Ли, генеральный директор по брендингу и маркетингу SINEXCEL.

Благодаря своему видению устойчивого развития «Энергия для всех» SINEXCEL превращает философию устойчивого развития в реальное влияние, способствуя сотрудничеству, расширению прав и возможностей сообществ и формированию более устойчивого будущего для всех.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является пионером в области хранения энергии, зарядки электромобилей и решений для обеспечения качества электроэнергии. Имея в своем багаже 12 ГВт установленных хранилищ, 140 000 зарядных устройств для электромобилей и почти 20 миллионов ампер установленных активных фильтров гармоник AHF, SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, такими как EVE Energy и Schneider Electric, чтобы расширить возможности энергосбережения.

Контакты: [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2852620/SINEXCEL.jpg

