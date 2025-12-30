L'énergie pour tous : SINEXCEL concrétise ses engagements en matière de développement durable

SHENZHEN, Chine, 30 décembre 2025 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) a conclu avec succès son initiative ESG mondiale de deux mois, transformant sa vision du développement durable Énergie pour tous en une action significative et mesurable suite au lancement de sa stratégie de développement durable en avril de cette année.

De petites actions, un impact mesurable

Energy for All: SINEXCEL Turns Sustainability Commitments into Action

Présente dans sept pays et concernant plus de 80 employés et partenaires, l'initiative s'est concentrée sur quatre domaines majeurs : éducation, environnement, développement et santé.

Grâce à des actions à faible émission de carbone, les participants ont marché plus de 378 000 pas et ont enlevé 60 kg de détritus, contribuant à une réduction estimée de 52 kg des émissions de CO₂, ce qui équivaut à environ 2,4 années d'absorption de CO₂ par un arbre, démontrant ainsi que les actions individuelles peuvent s'additionner pour produire des changements significatifs.

Illuminer la croissance par l'éducation

SINEXCEL a soutenu une équipe de jeunes roboticiens allemands composée de plus de 80 membres lors de divers événements mondiaux, tout en s'associant à des universités de premier plan, notamment Tsinghua et Sichuan, pour faire progresser les connaissances et la recherche en matière d'énergie renouvelable dans les technologies de stockage d'énergie et de qualité de l'énergie qui forment le réseau.

Harmoniser la technologie et la nature

En collaboration avec Schneider Electric et Phoenix Contact, SINEXCEL a encouragé, au cours de cette initiative, les randonnées vertes, les ramassages de déchets et les ateliers écologiques, favorisant ainsi la responsabilité environnementale au-delà du lieu de travail.

L'innovation au service du développement durable

En collaboration avec Infineon, SINEXCEL a amélioré ses solutions en matière de stockage et de qualité de l'énergie, faisant progresser les performances technologiques conformément à ses objectifs de durabilité à long terme.

Promouvoir l'inclusion et le bien-être dans le domaine de la santé

En Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, nous nous sommes rapprochés de nos équipes mondiales pour connaître leurs points de vue et favoriser une culture de l'inclusion, de l'attention et de l'engagement.

« Chez SINEXCEL, "L'énergie pour tous" est plus qu'une initiative : c'est la démonstration de notre engagement en faveur du développement durable et des valeurs que nous partageons en tant que communauté mondiale. Qu'il s'agisse d'encourager les jeunes innovateurs ou de promouvoir des modes de vie plus écologiques au bureau et avec nos partenaires, chaque action compte. Nous sommes fiers de voir comment nous transformons notre vision en impact, et nous continuerons à défendre des solutions et des pratiques qui créent un avenir plus durable pour tous », a déclaré Celine Li, directrice générale de SINEXCEL, directrice du marketing.

Grâce à « L'énergie pour tous », sa vision du développement durable, SINEXCEL transforme la philosophie du développement durable en un impact réel, en encourageant la collaboration, en renforçant les communautés et en façonnant un avenir plus durable pour tous.

À propos de SINEXCEL

Fondée en 2007, SINEXCEL est à l'avant-garde du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité énergétique. Forte de 12 GW de stockage installé, de 140 000 chargeurs de véhicules électriques et de presque 20 millions d'ampères de filtres harmoniques actifs (FHA) déployés, SINEXCEL s'associe à des leaders du secteur, tels que EVE Energy et Schneider Electric, pour promouvoir la liberté énergétique.

