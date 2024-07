ESG aktivity společnosti POWERCHINA v Srbsku přináší prospěch místním komunitám, podporují udržitelný rozvoj a výstavbu

PEKING, 12. července 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Power Construction Corporation of China (dále jen „POWERCHINA" nebo „Společnost") nedávno oficiálně položila v Bělehradě základní kámen srbského národního fotbalového stadionu, jehož stavbou podporuje místní hospodářský a sociální rozvoj. Společnost POWERCHINA v Srbsku aktivně rozvíjí infrastrukturní propojení a posílila zde také své závazky v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a udržitelného řízení (ESG).

Saraorci Photovoltaic Project in Serbia Constructed by POWERCHINA

Projekt srbského národního fotbalového stadionu a výstavy EXPO Bělehrad 2027 na jihozápadě Bělehradu představuje v rámci Srbska významný prioritní rozvojový projekt. Stadion bude mít kapacitu pro pořádání fotbalových akcí na úrovni mistrovství světa a evropských pohárů, což podpoří hospodářský rozvoj. Kongresové a výstavní centrum má být jedním z největších mezinárodních výstavních areálů v jihovýchodní Evropě a místem konání výstavy EXPO 2027. Po dokončení se stane dominantou Bělehradu, která pojme téměř 100.000 lidí, přispěje ke zlepšení image města a podpoře místního hospodářského a sociálního rozvoje.

Srbský prezident Aleksandar Vučić ve svém projevu k této příležitosti vyjádřil své vize a očekávání pro realizaci tohoto projektu a poznamenal, že Srbové měli vždy vznešené sny. Dále uvedl, že za dva a půl roku Srbsko pokřtí jeden z nejkrásnějších stadionů nejen v Evropě, ale i na celém světě, který obyvatelům této země přinese kvalitnější sportovní zázemí a služby. Nakonec Číně poděkoval za její trvalou intenzivní podporu rozvoje Srbska a uvedl, že se těší na spolupráci s čínskými přáteli při dokončování tohoto významného projektu.

Společnost POWERCHINA v Srbsku vychovala místní talenty, vytvořila lokální tým téměř stovky lidí a poskytla bezmála 1000 pracovních míst. K dnešnímu dni má POWERCHINA v Srbsku 930 zaměstnanců, z toho téměř 600 pochází z celého světa. Srbská inženýrka Gordana, která nastoupila do společnosti POWERCHINA v roce 2021, uvedla: „Vstup do velké rodiny POWERCHINA nabídl mnohým z nás platformu pro osobní růst a rozvoj. Potkala jsem podobně naladěné přátele a práce s Číňany mě opravdu baví. Doufám, že své znalosti a dovednosti v budoucnu využiji ve prospěch rozvoje svého rodného města."

POWERCHINA v Srbsku rovněž podporuje projekty v oblasti nové energetiky. Fotovoltaický projekt Saraorci, jehož připojení k síti je naplánováno na konec letošního května, by měl ročně zajistit více než 16 milionů kilowatthodin zelené energie, což by stačilo pro 2500 domácností, a pomoci zemi snížit emise oxidu uhličitého o 16.000 tun. Větrná elektrárna Vetrozelena o výkonu 300 MW představuje největší srbský projekt získávání energie z nových zdrojů s jedinou instalovanou kapacitou a pomůže Srbsku uskutečnit jeho cíl uhlíkové neutrality do roku 2050.

POWERCHINA dále věnovala základní škole v Bělehradě 10.000 eur na obnovu školního vybavení či osvětlení v hodnotě 2000 eur a poskytuje také bezplatné lékařské prohlídky místním obyvatelům.

Prostřednictvím těchto svých iniciativ dosáhla společnost POWERCHINA v Srbsku nejen významných výsledků v oblasti rozvoje infrastruktury, ale zároveň zde přispěla i k udržitelnému rozvoji a sociálnímu blahobytu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457904/POWERCHINA.jpg