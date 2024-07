Les efforts ESG de POWERCHINA en Serbie profitent aux communautés locales tout en soutenant le développement durable et la construction

BEIJING, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Power Construction Corporation of China ("POWERCHINA" ou "la société") a officiellement posé la première pierre du stade national de football serbe construit par la société à Belgrade récemment, stimulant ainsi le développement économique et social local. POWERCHINA promeut activement la connectivité des infrastructures en Serbie et a renforcé ses responsabilités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le pays.

Saraorci Photovoltaic Project in Serbia Constructed by POWERCHINA

Le projet du stade national de football serbe et de l'exposition EXPO Belgrade 2027, situé au sud-ouest de Belgrade, est un projet de développement prioritaire majeur en Serbie. Il aura la capacité d'accueillir des événements footballistiques de niveau Coupe du monde et Coupe d'Europe, ce qui stimulera le développement économique de . Le centre de convention et d'exposition sera l'un des plus grands sites d'exposition commerciale internationale en Europe du Sud-Est et accueillera l'EXPO 2027. Une fois achevé, il deviendra un bâtiment emblématique de Belgrade pouvant accueillir près de 100 000 personnes et contribuera à améliorer l'image de la ville et à promouvoir le développement économique et social local.

Le président serbe Aleksandar Vucic a exprimé sa vision et ses attentes concernant la construction du projet dans le discours qu'il a prononcé ce jour-là, en précisant que les Serbes ont toujours eu de grands rêves. Il a ajouté que dans deux ans et demi, la Serbie inaugurera l'un des plus beaux stades d'Europe et même du monde, qui offrira des installations sportives et des services de meilleure qualité à la population serbe. Il a remercié la Chine pour son soutien constant au développement de la Serbie et s'est réjoui de travailler avec ses amis chinois pour mener à bien ce grand projet.

POWERCHINA a cultivé les talents locaux en Serbie, en créant une équipe locale de près de 100 personnes et en fournissant près de 1 000 emplois. À ce jour, POWERCHINA emploie 930 personnes en Serbie, dont près de 600 dans le monde entier. Gordana, une ingénieure locale serbe qui a rejoint POWERCHINA en 2021, a commenté : "Rejoindre la grande famille POWERCHINA a donné à beaucoup d'entre nous une plateforme de croissance et de progrès. J'ai rencontré des amis qui partagent mes idées et j'aime beaucoup travailler avec des Chinois. À l'avenir, j'espère utiliser mes connaissances et mes compétences pour contribuer au développement de ma ville natale".

POWERCHINA promeut également de nouveaux projets énergétiques en Serbie. Le projet photovoltaïque de Saraorci, dont la connexion au réseau est prévue pour la fin du mois de mai de cette année, devrait fournir plus de 16 millions de kilowattheures d'énergie verte par an, soit suffisamment pour alimenter 2 500 foyers, et aider le pays à réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 16 000 tonnes. La centrale éolienne de Vetrozelena, d'une capacité de 300 MW, est le plus grand projet d'énergie nouvelle de Serbie avec une capacité installée unique et aidera la Serbie à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050.

POWERCHINA a fait don de 10 000 euros pour le renouvellement du matériel scolaire et de lampes d'une valeur de 2 000 euros à une école primaire de Belgrade et offre également des examens physiques gratuits aux membres de la communauté.

Grâce à ces initiatives, POWERCHINA a obtenu des résultats significatifs en matière de construction d'infrastructures, tout en contribuant au développement durable et au bien-être de la communauté en Serbie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2457904/POWERCHINA.jpg