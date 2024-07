Realizując w Serbii działania w obszarze ESG, POWERCHINA nie tylko działa na rzecz lokalnych społeczności, ale również wspiera zrównoważony model rozwoju i budownictwa

PEKIN, 11 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Niedawno odbyła się zorganizowana przez Power Construction Corporation of China („POWERCHINA" lub „Spółka") ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę piłkarskiego Stadionu Narodowego Serbii w Belgradzie. Inwestycja ta przyczyni się do lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. POWERCHINA aktywnie wspiera rozwój łączności infrastrukturalnej w Serbii, a dodatkowo wzmocniła prowadzone w tym kraju działania w obszarze ESG (środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego).

Saraorci Photovoltaic Project in Serbia Constructed by POWERCHINA

Inwestycja pt. „Serbian National Football Stadium and Exhibition EXPO Belgrade 2027" to dla Serbii priorytetowy projekt. Łączący stadion piłkarski i kompleks wystawienniczy obiekt położony będzie w południowo-zachodniej części Belgradu. Będą mogły odbywać się na nim mecze Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w piłce nożnej, potencjalnie napędzając lokalny rozwój gospodarczy. Kompleks Kongresowo-Wystawienniczy będzie też jednym z największych obiektów goszczących targi międzynarodowe w Europie Południowo-Wschodniej. Na jego terenie odbędą się targi EXPO 2027. Gotowy obiekt będzie mógł pomieścić prawie 100 tys. osób i stanie się nową atrakcją Belgradu, co korzystnie wpłynie na wizerunek miasta oraz lokalny rozwój społeczno-gospodarczy.

Podczas ceremonii swoją wizją i oczekiwaniami dotyczącymi inwestycji podzielił się prezydent Serbii Aleksandar Vučić, mówiąc o niezmiennie wzniosłych marzeniach Serbów. Jak powiedział, za dwa i pół roku Serbia otworzy jeden z najpiękniejszych stadionów w Europie, a nawet na świecie, którego jakością podczas wydarzeń sportowych i nie tylko będą mogli cieszyć się mieszkańcy Serbii. Prezydent podziękował przyjaciołom z Chin za konsekwentne i silne wsparcie rozwoju Serbii, wyrażając nadzieję na pomyślną współpracę przy realizacji tej wielkiej inwestycji.

POWERCHINA zbudowała prawie stuosobowy zespół składający się z lokalnych talentów oraz utworzyła niemal tysiąc miejsc pracy. Obecnie kadra Spółki w Serbii liczy 930 pracowników, z czego 600 pochodzi z różnych krajów na całym świecie. Komentarz Gordany, serbskiej inżynierki, która pracuje w POWERCHINA od 2021 r.: „Wejście do rodziny POWERCHINA dla wielu z nas okazało się szansą na rozwój i postęp. Zaprzyjaźniłam się tu z wieloma podobnie myślącymi osobami, a z Chińczykami współpracuje mi się bardzo dobrze. W przyszłości chcę wykorzystać moje umiejętności i wiedzę w działaniach na rzecz rozwoju mojego rodzinnego miasta".

POWERCHINA na terenie Serbii prowadzi też inwestycje w dziedzinie nowej energetyki. Jedną z nich jest usytuowana w Saraorci elektrownia fotowoltaiczna, której podłączenie do sieci ma nastąpić do końca maja tego roku. Zgodnie z założeniami ma ona produkować ponad 16 mln KWh ekologicznej energii rocznie, a więc ilość wystarczającą na potrzeby 2,5 tys. gospodarstw domowych, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia emisji CO2 w Serbii o 16 tys. ton. Z kolei mieszcząca się w Vetrozelenie elektrownia wiatrowa o mocy 300 MW to największa w Serbii inwestycja w obszarze nowej energetyki pod względem mocy zainstalowanej, która pomoże temu państwu osiągnąć neutralność węglową do 2050 r.

Ponadto POWERCHINA podarowała 10 tys. euro na wymianę wyposażenia szkolnego i zakup lamp wartych 2 tys. euro dla szkoły podstawowej w Belgradzie, a także finansuje bezpłatne badania dla lokalnej społeczności.

Dzięki tym inicjatywom Spółka nie tylko wydatnie przyczynia się do rozbudowy infrastruktury w Serbii, ale również wspiera jej zrównoważony rozwój i dobrostan jej mieszkańców.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2457904/POWERCHINA.jpg