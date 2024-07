Úsilie spoločnosti POWERCHINA v Srbsku v oblasti ESG prospieva miestnym komunitám a zároveň podporuje trvalo udržateľný rozvoj a výstavbu

PEKING, 12. júla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Power Construction Corporation of China („POWERCHINA" alebo „Spoločnosť") nedávno oficiálne položila základný kameň srbského národného futbalového štadióna, ktorý stavia v Belehrade, v rámci podpory miestneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja. POWERCHINA aktívne podporuje prepojenie infraštruktúry v Srbsku a zintenzívnila svoje záväzky v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) v krajine.

Saraorci Photovoltaic Project in Serbia Constructed by POWERCHINA

Projekt Srbského národného futbalového štadióna a výstavy EXPO Belehrad 2027, ktorý sa nachádza na juhozápade Belehradu, je srbským rozvojovým projektom najvyššej priority. Bude mať kapacitu na usporiadanie futbalových podujatí pre majstrovstvá sveta a Európy, čím podporí ekonomický rozvoj. Kongresové a výstavné centrum bude slúžiť ako jedno z najväčších priestorov na medzinárodné obchodné veľtrhy v juhovýchodnej Európe a bude hostiť EXPO 2027. Po dokončení sa stane v Belehrade významnou budovou, ktorá pojme takmer 100 000 ľudí a prispeje k zlepšeniu imidžu mesta a podporí miestny hospodársky a sociálny rozvoj.

Srbský prezident Aleksandar Vucic predstavil svoju víziu a očakávania týkajúce sa výstavby projektu vo svojom prejave v ten deň a poznamenal, že Srbi mali vždy vznešené sny. Dodal, že o dva a pol roka Srbsko otvorí jeden z najkrajších štadiónov v Európe a dokonca aj na svete, ktorý prinesie obyvateľom Srbska kvalitnejšie športové zariadenia a služby. Poďakoval Číne za jej neutíchajúcu silnú podporu srbského rozvoja a vyjadril radosť z ďalšej spolupráce s čínskymi priateľmi na dokončení tohto skvelého projektu.

Spoločnosť POWERCHINA v rámci rozvoja miestnych talentov v Srbsku vytvorila miestny tím takmer 100 ľudí a obsadila takmer 1 000 pracovných miest. K dnešnému dňu má POWERCHINA v Srbsku 930 zamestnancov, z toho takmer 600 z celého sveta. Gordana, miestna srbská inžinierka, ktorá nastúpila do spoločnosti POWERCHINA v roku 2021, uviedla: „Pripojenie sa k veľkej rodine POWERCHINA poskytlo mnohým z nás platformu pre rast a pokrok. Spoznala som rovnako zmýšľajúcich priateľov a veľmi rada pracujem s čínskymi kolegami. Dúfam, že v budúcnosti využijem svoje vedomosti a zručnosti, aby som prispela k rozvoju môjho rodného mesta."

POWERCHINA tiež podporuje vznik nových energetických projektov v Srbsku. Fotovoltický projekt Saraorci, podľa plánu pripojený do siete koncom mája tohto roku, by mal každoročne poskytnúť viac ako 16 miliónov kilowatthodín zelenej energie, čo by stačilo pre 2 500 domácností a pomohlo krajine znížiť emisie oxidu uhličitého o 16 000 ton. 300 MW veterná elektráreň Vetrozelena je najväčším srbským projektom s využitím novej energie s jedinou inštalovanou kapacitou a pomôže Srbsku dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Spoločnosť POWERCHINA venovala 10 000 eur na obnovu školského vybavenia a lampy v hodnote 2 000 eur základnej škole v Belehrade a tiež poskytuje ľuďom v komunite bezplatné lekárske prehliadky.

Prostredníctvom týchto iniciatív dosiahla spoločnosť POWERCHINA významné výsledky vo výstavbe infraštruktúry a zároveň prispela k trvalo udržateľnému rozvoju a komunitnému blahobytu v Srbsku.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2457904/POWERCHINA.jpg