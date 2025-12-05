Estación de almacenamiento de energía de 300 MW/1.200 MWh puesta en servicio con éxito — Alimentada por el PCS de 1.725 kW de SINEXCEL

SHENZHEN, China, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La primera fase (300 MW/1.200 MWh) de la mayor central de almacenamiento de energía electroquímica de China, alimentada por el Sistema de Conversión de Energía (PCS) a escala de servicio público de 1.725 kW de SINEXCEL, se ha puesto en marcha con éxito. Este hito marca un paso crucial hacia la operación a plena capacidad y mejorará significativamente la estabilidad de la red y acelerará la adopción de energías limpias.

300MW/1200MWh Energy Storage Station Successfully Commissioned — Powered by SINEXCEL’s 1725kW PCS

Este emplazamiento es una de las dos ubicaciones del proyecto de la mayor central de almacenamiento de energía electroquímica de China, de 600 MW/2.400 MWh. Incluye 240 contenedores de baterías y 60 unidades de cabinas prefabricadas. Una vez finalizado el proyecto, formará un modelo integrado de almacenamiento y transmisión eólica, solar y térmica que maximiza el uso de energías renovables y mejora la flexibilidad general del sistema.

SINEXCEL (300693.SZ) suministró 60 cabinas prefabricadas equipadas con 180 unidades de su PCS de 1725 kW para este proyecto. Con una eficiencia máxima de hasta el 98,5%, el PCS emplea tecnología avanzada de múltiples cadenas para una mayor protección de las baterías y admite configuraciones flexibles de 1, 2, 4 u 8 cadenas de baterías. Su salida combinada de CA/CC simplifica el control del sistema y su futura expansión, mientras que los gabinetes con clasificación IP54 garantizan un funcionamiento fiable en exteriores. Con un rápido tiempo de respuesta de 10 ms para equilibrar la red en tiempo real, el producto cumple con los principales estándares de cumplimiento en América del Norte, Europa, Australia, Japón y China.

Con presencia global en más de 40 países y más de 5.000 implementaciones en todo el mundo, SINEXCEL ha instalado más de 12 GW de capacidad de almacenamiento, ofreciendo soluciones para aplicaciones a escala de servicios públicos, comerciales e industriales (C&I) y de microrredes.

La exitosa participación en estos proyectos emblemáticos subraya la solidez técnica de SINEXCEL y su compromiso continuo para lograr un futuro energético más resiliente y sostenible.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de la energía. Con 12 GW de almacenamiento instalado, 140.000 cargadores de vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de AHF desplegados, SINEXCEL colabora con líderes del sector como EVE Energy y Schneider Electric para impulsar la libertad energética.

Contacto:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838515/image.jpg