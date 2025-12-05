Succès de la mise en service d'une station de stockage d'énergie de 300 MW/1 200 MWh, alimentée par le PCS de 1 725 kW de SINEXCEL

SHENZHEN, Chine, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La première phase (300 MW/1 200 MWh) de la plus grande station de stockage d'énergie électrochimique de Chine, alimentée par le système de conversion de puissance (PCS) de 1 725 kW de SINEXCEL, a été mise en service avec succès. Cette étape marque un pas décisif vers l'exploitation à pleine capacité et permettra d'améliorer considérablement la stabilité du réseau et d'accélérer l'adoption d'énergies propres.

Ce site est l'un des deux sites du projet de la plus grande station chinoise de stockage d'énergie électrochimique : 600 MW/2 400 MWh. Il comprend 240 conteneurs de batteries et 60 unités de cabines préfabriquées. Une fois le projet achevé, il constituera un modèle intégré « éolien-solaire-thermique-stockage-transmission » qui maximisera l'utilisation des énergies renouvelables et améliorera la flexibilité globale du système.

SINEXCEL (300693.SZ) a fourni 60 cabines préfabriquées équipées de 180 unités de son PCS de 1 725 kW pour ce projet. Offrant une efficacité maximale pouvant atteindre 98,5 %, le PCS a recours à une technologie multi-string avancée pour une meilleure protection de la batterie et prend en charge des configurations flexibles de 1, 2, 4 ou 8 strings de batteries. Sa sortie combinée CA/CC simplifie le contrôle du système et l'expansion future, tandis que les armoires certifiées IP54 garantissent la fiabilité du fonctionnement en extérieur. Avec un temps de réponse rapide de 10 ms pour l'équilibrage du réseau en temps réel, le produit répond aux principales normes de conformité à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, le Japon et la Chine.

Présent dans plus de 40 pays et avec plus de 5 000 déploiements à l'échelle mondiale, SINEXCEL a installé plus de 12 GW de capacité de stockage, offrant des solutions pour les applications à l'échelle des services publics, des C&I et des micro-réseaux.

La participation réussie à ces projets phares souligne la force technique de SINEXCEL et son engagement continu à permettre un avenir énergétique plus résilient et plus durable.

À propos de SINEXCEL

Fondée en 2007, la société SINEXCEL est une pionnière du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité dans le domaine de l'énergie. Disposant de 12 GW de stockage installé, de 140 000 chargeurs de véhicules électriques et de presque 20 millions d'ampères de filtres harmoniques actifs (FHA) déployés, SINEXCEL s'associe à des leaders du secteur, tels que EVE Energy et Schneider Electric, pour promouvoir la liberté énergétique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838515/image.jpg

