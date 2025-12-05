Успешно введена в эксплуатацию станция хранения энергии мощностью 300 МВт / 1200 МВтч, построенная на системе преобразования энергии SINEXCEL мощностью 1725 кВт

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 5 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Успешно введена в эксплуатацию первая очередь (300 МВт / 1200 МВтч) крупнейшей в Китае электрохимической станции хранения энергии, построенная на системе преобразования энергии (PCS) компании SINEXCEL мощностью 1725 кВт. Эта веха знаменует критически важный шаг на пути к эксплуатации на полной мощности и значительно повысит стабильность энергосистемы, ускоряя внедрение чистой энергетики.

300MW/1200MWh Energy Storage Station Successfully Commissioned — Powered by SINEXCEL’s 1725kW PCS

Этот объект является одной из двух проектных площадок крупнейшей электрохимической станции хранения энергии в Китае мощностью 600 МВт / 2400 МВтч. Он содержит 240 аккумуляторных контейнеров и 60 сборных камер. После полного завершения проекта будет сформирована интегрированная модель «ветровые, солнечные, тепловые источники, хранение и передача энергии», которая максимально повышает эффективность использования возобновляемых источников энергии и общую гибкость системы.

Компания SINEXCEL (300693.SZ) поставила для этого проекта 60 сборных камер, оснащенных 180 модулями системы PCS мощностью 1725 кВт. Обеспечивая пиковую эффективность до 98,5 %, система PCS использует передовую технологию подключения нескольких цепей для повышенной защиты батарей и поддерживает гибкие конфигурации с 1, 2, 4 или 8 батарейными цепями. Ее комбинированный выход переменного/постоянного тока упрощает управление системой и будущее расширение, а шкафы со степенью защиты IP54 обеспечивают надежную эксплуатацию на открытом воздухе. Благодаря быстрому отклику 10 мс для балансировки сети в режиме реального времени этот продукт отвечает требованиям основных стандартов соответствия в Северной Америке, Европе, Австралии, Японии и Китае.

Обладая глобальным охватом более 40 стран и более 5000 развертываний по всему миру, компания SINEXCEL установила хранилища емкостью более 12 ГВт, предоставляя решения для применения в коммунальном масштабе, коммерческого и промышленного использования и микросетей.

Успешное участие в этих знаковых проектах подчеркивает технические возможности компании SINEXCEL и постоянную приверженность обеспечению более надежного и устойчивого энергетического будущего.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является одним из пионеров в области хранения энергии, зарядки электромобилей и решений для обеспечения качества электроэнергии. Имея в своем арсенале установленные хранилища мощностью 12 ГВт, 140 000 зарядных устройств для электромобилей и почти 20 миллионов ампер активных фильтров гармоник, компания SINEXCEL сотрудничает с такими лидерами отрасли, как EVE Energy и Schneider Electric, чтобы расширить возможности энергосбережения.

Контакты:

